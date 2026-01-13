Wall Street kerkis rekorditeni keset vaidlust Föderaalreservi ümber

USA justiitsministeeriumi sammud föderaalreservi juhi Jerome Powelli vastu on vallandanud finantsturgudel ärevuslaine. Ekspertide hinnangul ei ole küsimus juriidikas, vaid katses muuta keskpank poliitiliseks tööriistaks, mis võib maksta kätte kontrollimatu inflatsiooni ja dollari nõrgenemisega.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.