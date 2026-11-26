Tagasi ST Finantsekspert: Balti võlakirjaturg toimib omaette maailmana Preses Nama Kvartālsi 9% tootlusega võlakirju saab märkida veel 30. novembrini Riias peagi valmiva Preses Nama Kvartālsi ärikvartali võlakirju saab märkida veel esmaspäeva, 30. novembrini. Redgate Capitali varahalduse juht Helen Hanttu selgitab, miks on Balti võlakirjad praeguste ülemaailmsete finantsturgude kõikumiste taustal investoritele üha atraktiivsemad ning milles peituvad nende eelised.

Redgate Capitali varahalduse juhi Helen Hanttu sõnul seisavad investorid praegu silmitsi kahe probleemiga: inflatsioon vähendab raha ostujõudu ning ülemaailmsetel finantsturgudel valitseb suur ebakindlus.

„Euroala hinnad tõusid oktoobris aastatagusega võrreldes 4%, samal ajal kui pangahoiuste intressimäär on ligikaudu 2,5%. Kontol või hoiusel seisvad säästud kaotavad seega tasapisi oma ostujõudu,“ selgitas Hanttu.

Samal ajal on rahvusvahelised finantsturud olnud väga kõikuvad. Möödunud nädal oli USA aktsiaturgudel üpriski dramaatiline. Veel hiljuti maailma kõige väärtuslikumaks ettevõtteks olnud Nvidia kaotas kuue nädalaga ligi poole oma väärtusest, kuid tõusis seejärel ühe päevaga enam kui 30%. Aktsiatega koos langesid enamuse riskantsete varade hinnad. „Praeguses turuolukorras tunnevad meie kliendid üha suuremat huvi investeerimisvõimaluste vastu, mis pakuvad atraktiivset tootlust, paremini prognoositavaid rahavooge ja võimalust oma investeerimisportfelli mitmekesisust lisada,“ mainis Hanttu. Balti võlakirjaturg toimib omaette maailmana Ühe võimalusena näeb Hanttu Balti ettevõtete võlakirju, mille intressimäär ja lunastustähtaeg on eelnevalt kindlaks määratud ning aastane tootlus jääb tavaliselt 7–10% vahemikku. Eelmise nädala järsud kõikumised rahvusvahelistel finantsturgudel avaldasid Balti võlakirjaturule vähe mõju. Ettevõtted jätkasid edukalt kapitali kaasamist ning investorite nõudlus püsis tugev. „Balti võlakirjaturg toimib paljuski omaette maailmana. Siinsed investorid on peamiselt kohalikud eraisikud ja ettevõtted, kes hoiavad võlakirju lunastustähtajani. Tootlus sõltub võlakirjad emiteerinud ettevõtte äritegevusest, mitte Wall Streeti meeleoludest. Seetõttu püsisid Balti ettevõtete võlakirjade hinnad stabiilsena ka ajal, mil aktsiate ja muude riskantsete varade hinnad järsult allapoole liikusid,“ rääkis Hanttu. Hanttu rõhutas siiski, et võlakirjad võivad oma riskitasemetelt märkimisväärselt erineda. Suurema tootlusega kaasneb ka suurem risk, mistõttu peab investor hindama eelkõige seda, millel põhineb võlakirjad emiteerinud ettevõtte suutlikkus oma võlakohustused tagasi maksta.

Veel saab märkida AS PN Projecti tagatud 9% tootlusega võlakirju

Ühed Hanttu poolt näiteks toodud Balti võlakirjadest on AS PN Projecti tagatud 9% tootlusega võlakirjad, mille võlakirjaemissiooni üks müügiagentidest on ka Redgate Capital. Riias valmiva Preses Nama Kvartālsi ärikvartali võlakirju saab märkida veel esmaspäeva, 30. novembrini. Tegemist on arenduse võlakirjaprogrammi viimase emissiooniosaga. Võlakirjade aastane tootlus lunastustähtajani on 9% ning nende lunastamine on kavandatud 4. juuniks 2027.

Kinnisvaraga tagatud võlakirjad. Riia kesklinnas asuv arenduse kinnisvara on panditud võlakirjainvestorite kasuks esimese järjekoha hüpoteegiga. Kui ettevõte ei suuda võlakohustusi tagasi maksta, saavad investorid nõuda hüpoteegi realiseerimist ja oma nõuete rahuldamist tagatisvara arvelt.

Riia kesklinnas asuv arenduse kinnisvara on panditud võlakirjainvestorite kasuks esimese järjekoha hüpoteegiga. Kui ettevõte ei suuda võlakohustusi tagasi maksta, saavad investorid nõuda hüpoteegi realiseerimist ja oma nõuete rahuldamist tagatisvara arvelt. Projekt on peaaegu valmis. Büroohoone valmidusaste on ligikaudu 95% ning ettevõtte kinnitusel kulgevad ehitustööd plaanipäraselt.

Büroohoone valmidusaste on ligikaudu 95% ning ettevõtte kinnitusel kulgevad ehitustööd plaanipäraselt. Üürilepingud on juba sõlmitud. Üle veerandi büroopindadest on välja üüritud. Üürnike seas on OP Bank, Deloitte, Vendon, Berlin-Chemie/Menarini Baltic ja teised ettevõtted. Esimesed üürnikud peaksid sisse kolima 2027. aasta jaanuaris ehk enne võlakirjade kavandatud lunastustähtaega.

Üle veerandi büroopindadest on välja üüritud. Üürnike seas on OP Bank, Deloitte, Vendon, Berlin-Chemie/Menarini Baltic ja teised ettevõtted. Esimesed üürnikud peaksid sisse kolima 2027. aasta jaanuaris ehk enne võlakirjade kavandatud lunastustähtaega. Intressimaksed on seni toimunud õigeaegselt. Alates 2025. aasta maist on võlakirjainvestoritele makstud intresse kokku 4,79 miljoni euro ulatuses.

Alates 2025. aasta maist on võlakirjainvestoritele makstud intresse kokku 4,79 miljoni euro ulatuses. Lühike ja selge tähtaeg. Võlakirjade lunastamine on kavandatud 4. juuniks 2027, seega on investeeringu planeeritud kestus ette teada.

Võlakirjade lunastamine on kavandatud 4. juuniks 2027, seega on investeeringu planeeritud kestus ette teada. Võlakirjad on börsil noteeritud. Need on noteeritud Nasdaq Balti võlakirjade nimekirjas, mis võimaldab investoritel proovida võlakirju järelturul müüa ka enne lunastustähtaega.

„Kui alustasime esimeste võlakirjade märkimist, saime investoritele näidata, milline Preses Nama Kvartāls tulevikus välja nägema hakkab. Täna saame juba näidata bürooruume, kuhu ootame esimesi üürnikke jaanuaris. Kui ülemaailmsed finantsturud kõiguvad, tahavad investorid teada, mida nad oma investeeringult saavad ja millal,“ ütles AS PN Projecti omanikuks oleva Lords LB Special Fund V fondijuht Povilas Urbonavičius.

Viimase emissiooniosaga soovib AS PN Project kaasata 5,5 miljonit eurot, millega jõuaks lõpule ettevõtte 75 miljoni euro suurune võlakirjaprogramm. Kaasatavat kapitali plaanitakse kasutada ehitustööde lõpetamiseks ja üürnike ruumide väljaehitamiseks.

Võlakirjade põhitingimused ja märkimine kuni 30. novembrini Aastane tootlus lunastustähtajani (pakkumishinna alusel): 9% Kavandatud lunastustähtaeg: 4. juuni 2027 Tagatis: Esimese järjekoha hüpoteek võlakirjainvestorite kasuks Minimaalne investeering: 1 võlakiri hinnaga 1004,2662 eurot Märkimisperioodi lõpp: 30. november 2026 kell 15.30 Kavandatud emissioonikuupäev: 2. detsember 2026 Noteering: Nasdaq Balti võlakirjade nimekiri

Märkimiskorraldusi saab esitada oma panga või maakleri kaudu. Emissiooni korraldaja on Artea Bank ning müügiagendid Orion Securities ja Redgate Capital.

Mida tuleks enne investeerimist teada?

Tegemist ei ole pangahoiusega ning investeeringule ei laiene hoiuste tagamise süsteem.

Investeeringu risk on seotud ühe konkreetse kinnisvaraprojekti ja Riia kinnisvaraturuga.

Võlakirjade lunastamine tähtajal sõltub ettevõtte suutlikkusest tagada õigeaegne refinantseerimine.

Võlakirjade müümine enne lunastustähtaega võib olla keeruline ning nende hind võib erineda nimiväärtusest.

Kõiki oma sääste ei tasu paigutada ühte väärtpaberisse.

Preses Nama Kvartālsist Preses Nama Kvartāls on Riias mitmes etapis arendatav kinnisvaraprojekt. Esimeses etapis valmib A-klassi büroohoone. Järgmistesse etappidesse on kavandatud meditsiini- või hariduskeskus, hotell või elamu, täiendavad büroohooned ja muu taristu. Projekti arendab Lords LB Asset Management, mille valitsetavate investeerimisfondide varade kogumaht ulatus 2026. aasta juuni lõpus 1,455 miljardi euroni.

Oluline teave. Tegemist on reklaamiga, mis ei ole investeerimisnõuanne ega väärtpaberite pakkumine. Enne investeerimisotsuse tegemist tuleb tutvuda AS PN Projecti põhiprospekti, selle lisade ja võlakirjade lõplike tingimustega, mis on kättesaadavad [link]. Prospekti heakskiitmist ei tohiks käsitada väärtpaberite soovitamisena. Võlakirjadesse investeerimisega kaasnevad riskid, sealhulgas võimalus kaotada osaliselt või täielikult investeeritud kapital. Varasem tootlus ei garanteeri tulevast tootlust.