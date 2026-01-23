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Prognoos vedas alt. Inteli aktsia sööstis 17-protsendilisse vabalangusesse

Kiibitootja esimese kvartali prognoos tekitab investorites ebakindlust. Ligi kaks tundi enne turgude sulgemist oli Inteli aktsia langenud enam kui 17%.
Ehkki neljas kvartal lõppes oodatust tugevamalt, ei pakkunud ettevõtte vaade uude aastasse investoritele põhjust rõõmustamiseks.
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