Prognoos vedas alt. Inteli aktsia sööstis 17-protsendilisse vabalangusesse

Kiibitootja Intel on keset ulatuslikke ümberkorraldust, mille eesmärk on taastada langeva kiibitootja endine hiilgus. Ettevõtte pikaaegne konkurent AMD võtab samal ajal hoogsalt turuosa kunagiselt globaalselt kiibiliidrilt nii andmekeskuste kui ka arvutite turul.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.