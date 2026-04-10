USA fondijuhi säuts maksis Palantirile 42 miljardit dollarit
USA fondijuhi Michael Burry kiiresti kustutatud säuts vallandas Palantiri aktsias tugeva müügisurve ja viis aktsia 7protsendisesse langusse. Investoreid ehmatas tema kriitika ettevõtte tehisaruäri väljavaadete suhtes.
USA aktsiaturud suutsid neljapäeval varasemad kaotused tasa teha, kui investorite lootused Lähis-Ida rahu osas taastusid. Turud reageerisid positiivselt uudisele, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nõustus otseläbirääkimistega Liibanoniga, mis toetab USA ja Iraani vahel sõlmitud vaherahu.
Pühadejärgne nädal toob Tallinna börsile tiheda graafiku. Aktsionärid kinnitavad dividende, selguvad märtsikuu inflatsiooninumbrid ning ettevõtted annavad esimese ülevaate aasta alguse käekäigust. Samal ajal teatatakse ka USAst inflatsiooniandmeid.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.