Lufthansa pilootide streik tühistab ka Tallinna lende

Soome seisab veebruari alguses silmitsi ulatusliku poliitiliste streikide sarjaga, sest ametiühingud on vastu valitsuse reformidele, mille eesmärk on tuua rohkem inimesi tööellu ja vähendada töötuhüvitisi.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.