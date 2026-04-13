Goldman Sachs ületas ootusi, kuid aktsia vajus tulemustest hoolimata miinusesse

Investeerimispank Goldman Sachs tõi turule tarkvaraaktsiatele suunatud investeerimisstrateegia, millega panustatakse nende ettevõtete tõusule, mida peetakse tehisintellekti arengute suhtes immuunseks, vahendab portaal Seeking Alpha.
USA investeerimispank Goldman Sachs tõstis värskes prognoosis väärismetalli hinnasihti enam kui 10 protsendi võrra, viidates USA keskpanga iseseisvuse murenemisele, geopoliitilistele kriisidele ja keskpankade lakkamatule ostuhuvile.
Wall Streeti tehinguaktiivsuse buum jätkus ka neljandas kvartalis ning ei näidanud aeglustumise märke ei Goldman Sachsi ega Morgan Stanley jaoks. Mõlemad investeerimispangad lõpetasid ühe oma tugevaima aasta pärast pandeemiat.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.