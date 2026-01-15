Goldman Sachs ja Morgan Stanley lõpetasid tehingubuumi toel aasta võimsalt
Wall Streeti tehinguaktiivsuse buum jätkus ka neljandas kvartalis ning ei näidanud aeglustumise märke ei Goldman Sachsi ega Morgan Stanley jaoks. Mõlemad investeerimispangad lõpetasid ühe oma tugevaima aasta pärast pandeemiat.
Helsingi börsil noteeritud finantskontsern Nordea teatas täna hommikul möödunud kvartali tulemustest: selgus intressitulud ja ärikasum vähenesid võrreldes möödunud aastaga. Põhjanaabritest analüütikud tunnevad muret ettevõtte kulude juhtimise üle.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.