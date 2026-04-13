Wise’i tulemused tõukasid aktsia kõrgemale

Wise’i tehnoloogiajuhi ja USA haru presidendi Harsh Sinha sõnul on nii Wise’i kui ka Eesti tehnoloogiasektori edu taga üks fenomen: oskus lahendada globaalseid probleeme väikese, kuid iseseisva tiimi mõtteviisiga, rääkis ta Äripäevale.
Finantstehnoloogiaettevõttes Wise on puhkenud avalik vastasseis ettevõtte nõukogu ja firma ühe kaasasutaja Taavet Hinrikuse vahel. Tüliõunaks on ettepanek viia ettevõtte esmane börsinoteering Londonist USAsse, kuid siduda see hääletus veel olulise aktsionäre puudutava punktiga.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.