Wise’i tippjuht: Eesti edu võti on endiselt mõtteviis, mitte mastaap
Wise’i tehnoloogiajuhi ja USA haru presidendi Harsh Sinha sõnul on nii Wise’i kui ka Eesti tehnoloogiasektori edu taga üks fenomen: oskus lahendada globaalseid probleeme väikese, kuid iseseisva tiimi mõtteviisiga, rääkis ta Äripäevale.
Eestlaste asutatud Wise avaldas teisipäeval oodatust tugevamad majandustulemused, mis kergitasid ettevõtte aktsia hinna Londoni börsil 15% kõrgemale. Investorid tervitasid nii kasumimarginaali prognoosi tõstmist kui ka plaani viia ettevõte tänavu USA börsile.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.