Andrei Korobeinik kaasas Äripäeva investeerimismängu tehisaru
Lühike investeerimismäng ei nõua niivõrd hoolikalt läbimõeldud pikaajalist portfelli, kuivõrd täpset panust õigele arengustsenaariumile. Kuna turg elab praegu Lähis-Idas toimuva järgi, panid Andrei Korobeinik ja tehisaru rõhku asümmeetriale.
Tallinna börs on esindatud vaid ühe ettevõtte aktsiaga
Esmaspäeval alanud investeerimismäng on esimestel päevadel hoo sisse saanud ning börsiliikumised on tõuganud mängijate portfellid juba eri suundadesse. Viskan pilgu peale, milliseid aktsiaid hoiavad oma portfellides börsitoimetuse ajakirjanikud.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.