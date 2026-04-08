Piilun, millele on investeerimismängus panustanud börsitoimetus
Esmaspäeval alanud investeerimismäng on esimestel päevadel hoo sisse saanud ning börsiliikumised on tõuganud mängijate portfellid juba eri suundadesse. Viskan pilgu peale, milliseid aktsiaid hoiavad oma portfellides börsitoimetuse ajakirjanikud.
Tuntud tele- ja meelelahutustegelased Robert Rool ja Jüri Butšakov sukeldusid investeerimismängus vastupidiselt oma päris investeerimisfilosoofiale hoopis Põhjamaade ja tehnoloogiasektori üksikaktsiate maailma.
AS PN Projecti tagatud võlakirju saab märkida 9. oktoobrini
Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida AS PN Projecti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud Riia A-klassi bürooarendust. Preses Nama Kvartālsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud 2027. aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte’i ja teiste juhtivate ettevõtetega.