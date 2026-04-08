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Piilun, millele on investeerimismängus panustanud börsitoimetus

Esmaspäeval alanud investeerimismäng on esimestel päevadel hoo sisse saanud ning börsiliikumised on tõuganud mängijate portfellid juba eri suundadesse. Viskan pilgu peale, milliseid aktsiaid hoiavad oma portfellides börsitoimetuse ajakirjanikud.
Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang, ajakirjanikud Jana Saarkoppel, Merian Tiirats, Kaspar Viira ja börsitoimetuse juht Jaan Martin Raik. Pildilt puudub värskelt toimetusega liitunud Joonas Piir.
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