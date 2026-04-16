Wall Street vallutas uued tipud. Iisraeli ja Liibanoni vaherahu andis turgudele uut hoogu

USA aktsiaturud lõpetasid neljapäevase kauplemispäeva uute rekorditega, saades tuge president Trumpi teatest, et Iisrael ja Liibanon on sõlminud ajutise vaherahu. See uudis on oluline tähis ka USA ja Iraani vahelistes läbirääkimistes, mis on viimastel nädalatel turge pinges hoidnud.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas Iisraeli ja Liibanoni vaherahu mõjutas tuntud USA indeksite tulemusi;

milliseid plaane on TSMC-l vaatamata Lähis-Ida konflikti pingetele;