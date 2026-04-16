Trump kuulutas välja 10päevase relvarahu Liibanoni ja Iisraeli vahel

Kui pealtnäha tundub, et USA president Donald Trump võttis Iraani 10punktilise vaherahu vastu ja leiti üksmeel, siis nii lihtsad asjad tegelikult pole, ütles Äripäeva välisuudiste vastutav toimetaja Indrek Lepik.
USA tuletisinstrumentide järelevalveorgan uurib rida kahtlaselt hästi ajastatud tehinguid nafta futuuride turul, mis toimusid vahetult enne president Donald Trumpi ootamatuid poliitilisi suunamuutusi Iraani sõjas.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.