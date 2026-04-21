Amazon süstis Jaan Tallinna osalusega Anthropicusse 5 miljardit dollarit

Tehisintellekti idufirma Anthropic on saanud investoritelt mitmeid rahastuspakkumisi, mis hindaksid ettevõtte väärtuseks ligi 800 miljardit dollarit või enamgi. Claude’i vestlusroboti looja on aga lähenemiskatsetele seni vastu seisnud.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.