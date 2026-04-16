Minu investeeringutes on peidus sadu miljardeid dollareid

Sel aastal on oodata kolme massiivset IPOt USA börsil, millest tahaksin ka ise enne börsile jõudmist osa saada. Endalegi üllatuseks on mul portfellis kaudselt kõik kolm juba olemas.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas plaanivad Microsoft, Alphabet ja Nvidia kasu lõigata eelseisvatest IPOdest;

milliseid võimalusi pakuvad uued kosmose- ja tehnoloogiafondid;