Kapitel sai Merko Leedu kaitseväelinnaku investoriks

Merko Ehitus kaasas Rudninkai kaitseväelinnaku PPP-projekti investoriks Kapiteli, mille omanikeringi kuulub Toomas Annus koos lähedaste isikutega, ning sõlmis ligi 373 miljoni euro väärtuses ehituslepingud.
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artiklit lugedes teada:
- miks kaasas Merko Rūdninkai kaitseväelinnaku projekti investoriks just Toomas Annusega seotud Kapiteli;
- kuidas jagunevad ligi 373 miljoni euro suuruse ehituslepingu rollid Merko ja Kapiteli vahel;