Musk: AI-andmekeskustel läheb elu keeruliseks

Elon Muski kosmoseettevõte SpaceX andis investoritele esimese põhjaliku ülevaate oma finantsidest. IPO-dokumendid paljastavad, et investoritele ei müüda enam lihtsalt raketifirmat, vaid hiiglaslikku suurpanust satelliit-interneti, tehisaru infrastruktuuri ja Marsi-ambitsioonide peale.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.