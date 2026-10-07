SpaceX plaanib Nvidia kiipide ostuks kaasata 40 miljardit dollarit

Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi hinnangul võib Elon Muski plaan rajada üks maailma ambitsioonikamaid kiibitootmiskomplekse Terafab tunduda hulljulge, kuid just Musk võib olla inimene, kes suudab selle ellu viia.
Kosmosefirma SpaceX ja autotootja Tesla juht Elon Musk on Forbesi värske edetabeli järgi viiendat aastat järjest USA rikkaim inimene ning tema vara väärtus ületas esimest korda 900 miljardi dollari piiri.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.