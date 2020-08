Tähelepanu - Apple'i aktsia lüüakse neljaks

Mis juhtub augusti lõpus Apple´i aktsiaga investori portfellis, kui see lõigatakse neljaks tükiks? Kas õunafirma väärtus muutub? Kohe selgitan. Foto: Yvonne Bogdanski

Apple teatas hiljuti, et plaanib teha neljakordse aktsiaspliti. Otsustasin kirjutada selle sündmuse veidi pikemalt lahti, et investorid, kes pole veel oma portfellis ühtegi splitti üle elanud, ära ei ehmataks.

Split tähendab seda, et Apple´i aktsia hind jagatakse lihtsalt 4ga. Kui sul on 1 aktsia, siis pärast splitti on sul neid 4, kuid nende hind samuti 4 korda odavam. Kui aktsia maksab näiteks 400 dollarit ja tehakse 4kordne splitt, siis edaspidi on aktsia hind 100 dollarit.