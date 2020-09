Tesla aktsia on kaotanud igasuguse kontakti reaalsusega

Kaader videost, kus ettevõtja Elon Musk lennutas oma isiklik sportauto Tesla Roadsteri Marsi suunas, Foto: Wikipedia

Tesla Roadster, mille Elon Musk lasi SpaceXi kosmoselaevaga tunamullu orbiidile saata, on Tesla aktsiale praegu igati sobiv illustratsioon. See hõljub avakosmoses, juhitamatult ja reaalsuse kütkeist lahti köidetult ning kui kord tagasi kodusele Maale jõuab, siis tõenäoliselt näputäie tuhana.

Firma ja aktsia on kaks eri asja. Nende ridade kirjutamise ajal, aktsiate 5 : 1 jagunemise järgselt, maksis Tesla aktsia 445 dollarit. Ettevõtte turuväärtus on selle põhjal 415 miljardit USA dollarit. P/E ehk hinna ja tulu suhe on 1150, mis tähendab, et investor teeniks oma investeeringu kasumist aktsia kohta tagasi 1150 aasta pärast.