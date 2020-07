Innovaatiline ülikool kolis kiviaega

Foto: Anti Veermaa

Kes ei oleks kuulnud kõrgeid riigijuhte uhkusega rõhutamast, kuidas Eesti ühiskond suutis koroonakriisi esimese laine ajal leida loomingulisi lahendusi, et elu riigis ei katkeks. Nüüd aga on Tallinna tehnikaülikool leidnud, et kogu läbikatsetatud innovatsiooni võib kõrvale visata. Enam kui 300 välisüliõpilast, kes olid oma elu juba siiatulekuks ringi korraldanud, said teate, et nad ei saa õppimist alustada, kuna on pärit riikidest, kus viiruseoht on kõrgem kui teatud näitaja.

Äripäev leiab, et üks Eesti tipp-ülikool ei tohiks olla nii vanamoodne, et kohe eriolukorra lõppemise järel on unustatud nii virtuaalne õpe kui ka karantiini rakendamine. Tõrjumise valimine lahenduseks näitab, et kriisist ei õpitud laias plaanis mitte midagi.