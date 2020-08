Võta ennast kokku, Martin Helme!

Foto: Anti Veermaa

Äripäev kustub rahandusminister Martin Helmet julgust kokku võtma ja ausalt ära rääkima, mis eesmärgil ta täpselt USAst advokaadibüroo palkas, miks sobis selleks kõige paremini just Freeh’ kontor ja kõik muu, mis selle rahapesuasjast kasu lõikamise katsega seotud on.

Ilmne on see, et lihtsalt nii-öelda tehniliste võtetega õnnestub ministril võib-olla veel mõne komisjoni eest kõrvale hoida, nagu ta tegi eile, jättes ilmumata riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ette. Kas see on ilus, pole mõtet poliitikas küsida, aga Helmel maksaks mõelda, kas kõrvalehoidmine on kasulik.