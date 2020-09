Jõge võib suunata, aga mitte vastuvoolu sundida

Foto: Antti Veermaa

Suurkoondamine ja hotellide sulgemised Tallinkis on ettevõtte juhtkonna loomulik käik koroonakriisi lühi- ja pikaajaliste mõjude tingimustes. Majanduskeskkonna muutumisega edaspidi tuleb vältimatult arvestada, mistõttu kõike pole ka riigil mõtet ega võimalikki püsti hoida, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Turismisektoril ja kõigil sellega seotud majandusharudel on sügistalvel saabumas raske aeg, nagu oodata võiski. Suvine leevendus viiruse taandumisel oli ülihalva mängu juures, kui katkes lennuliiklus ja inimeste liikumisvõimalusi oluliselt piirati, veel isegi hea. Pärnu ja Lääne-Eesti saared said siseturismist tuge. Turismiorganisatsiooni MTÜ Visit Saaremaa juht nentis hiljuti Äripäeva raadios, et ettevõtjad andsid suve kohta lausa positiivset tagasisidet. Samas on hotellide ja restoranide liit välja toonud, et Tallinnas kõrgajal juuliski kukkus majutusasutuse käive mullusega võrreldes ligi 70 protsenti. Konverentsiturism on sisuliselt koomas ja meie väikese riigi siseturismiga auke ei lapi.