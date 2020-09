Iseolemine. Julgus. Usaldus. Tulevikuvaade. Ja hea nali!

Foto: Anti Veermaa

Pärnu juhtimiskonverentsil Eesti parimate juhtide hulka valitud inimestes tulevad esile professionaalsed ja inimlikud omadused, mis iseloomustavad suurepäraselt nüüdisaegseid kaasavaid liidreid, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest kehastab tänavuste Eesti parimate juhtide tippkolmik – elektroonikatööstuse Incap Grupi juht Otto Richard Pukk, kaitseväe juht Martin Herem ja Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak – ennekõike uue põlvkonna liidrite esiletõusu, keda iseloomustab rahvusvaheline mõõde, julgus mõelda suurelt, suutlikkus mõista muutuvat aega ning oskus mõista ja usaldada peale tulevaid noori. Need on inimesed, kes on ise kasvanud tippjuhiks vabas Eestis või laiemalt avatud globaliseerunud maailmas. Neis inimestes on oskus ühendada seni edu toonud kogemused Z-generatsiooni nutitarkustega.