Kuidas kasvatada lapsest investorit ja ettevõtjat

Lapsevanematest investorid Kärt Liivamägi, Kristjan Liivamägi ja Jaak Roosaare avaldasid oma laste investeerimisportfellid ning andsid nõu, kuidas lapse raha kasvatada. Foto: Raul Mee, fotograaf

Lapsele investeerimisportfelli koostades ja tuleviku tarbeks raha kasvatades võib juhtuda see, et täiskasvanuks saadeks lööb laps kogutud raha lihtsalt laiaks. Kuidas teha nii, et seda ei juhtuks?

Kas teha lapse nimele varahaldusettevõte, et saaks kasutada kõiki ettevõttena investeerimise plusse, sh maksude optimeerimist, ning investeerida kõikidesse varaklassidesse? Aga kui lapsi on mitu?