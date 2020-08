Tallinna Sadama finantsjuht on tulemustega rahul ja jätkab investeeringuid

Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid on täna avaldatud kvartalitulemustega rahul ja kinnitas, et Tallinna Sadam jätkab investeeringuid. Foto: Liis Treimann

Tallinna Sadama juht ütles värskeid kvartalitulemusi kommenteerides, et need annavad põhjust optimismiks ning tulid oodatust paremad hästi hajutatud ärisuundade tõttu.

Kuigi reisijaid oli eelmise aastaga võrreldes poole võrra vähem, on Raidi sõnul positiivne see, et laevu hoitakse töös rohkem. "Laevu on rohkem, reisijaid vähem, see on üllatav," sõnas Raid.