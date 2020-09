Eesti ülikoolid pälvivad koroonaajal kohalike tudengite tähelepanu

Foto: Meeli Küttim

Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul võib tajuda, et praegusel ajal, mil välismaale minek on raskendatud, on Eesti noored hakanud rohkem kohalike ülikoolide poole vaatama ning sisseastujate arv valmistab rõõmu.

Asseri nentimust mööda on üksnes aja küsimus, millal mõnel loengus osalenud tudengil tuvastatakse koroonaviirus või juhtub midagi muud samalaadset. Kuidas sellistes olukordades toimida kavatsetakse, rääkis ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.