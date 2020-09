Elust enesest: kuidas aktsiainvesteering 7 või 10kordistada

Kui mullu tuli investor Toomasel suurematele aktsiaindeksitele alla vanduda, siis tänavu on Toomase portfell seni alla jäänud vaid tehnoloogiasektori aktsiatele. Foto: Raul Mee

Investor Toomas avastas internetipangas kasumlikkuse aruannet sirvides, et tema portfellis on aktsiaid, mille tootlus läheneb 900le ja 650 protsendile.

„Kes oleks aasta alguses julgenud arvata, et Apple või Microsoft sellist kasvu pakuksid nagu nad tänavu on pakkunud,“ kommenteeris Toomase portfelli käekäiku Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang värskes raadiosaates investor Toomase tund. „Kui vaatan peale Microsoftile, siis investor Toomase jaoks on tootlus alates investeeringu algusest pea 900%. Teine on Apple, mida on küll siin müüdud aastate jooksul häbemata palju, aga see pudi-padi, mis portfelli alles jäi ehk 94 aktsiat, mis me moepärast hoidsime – tegelikult nende tootlus on juba 642%. See näitab, et ka väikeste summadega on võimalik imesid teha, kui portfelli sedasorti aktsiad satuvad.“