Kuula otse kell 11: kui kõlvatu on Eestis konkurents?

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots. Foto: Andras Kralla

Reedel kell 11 algavas otsesaates "Kuum tool" on külas konkurentsiameti peadirektor Märt Ots, kellega räägime mitmest põletavast teemast.

Viimaste nädalate jooksul on konkurentsiamet sattunud terava avalikkuse valgussära alla, kus esiteks hakatakse peagi vaagima, kas Apollo kinogrupil on õigust võtta üle konkurent Forum Cinemas. Kas on kinomonopoli oht? Mille alusel hakkab konkurentsiamet tehingut hindama? Vastuseid otsime saatest.

Teiseks tõmbas konkurentsiamet ise valgusvihku ühele pimedale nurgale, mistõttu Eesti tarbijad kannatavad: ameti hinnangul on ravimite hinnaregulatsioon vaid illusioon. Nimelt ravimite jae- ja hulgimüügil kehtivad juurdehindluse piirmäärad, millest rohkem ei tohi hulgimüüja või apteek ravimipakendile hinda lisada. Samas konkurentsiameti analüüs kinnitab, et ostuhind, millega hulgimüüja ravimid sisse ostab, on manipuleeritav. Kuidas saaks selle probleemiga tegeleda?

Veel räägime Märt Otsaga konkurentsist laiemalt nii Eestis kui ka laias maailmas.

Kell 11 algavat otsesaadet juhib Äripäeva ajakirjanik Priit Pokk. Saadet saab kuulata kas veebist siit või Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.