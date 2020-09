Iduettevõtja Triin Kask: distantseeri ennast oma ettevõttest

Iduettevõtja Triin Kask.

"Mina ei ole minu ettevõte. Ma ei ole need probleemid, mis seal ettevõttes on," jagas sTARTUp Day podcastis oma taipamist iduettevõtja Triin Kask.

"Ma arvasin, et kui ettevõttel on probleem, siis see olengi mina ja see on minu probleem. Ei ole, see on ettevõtte probleem," sõnas ta.

Erinevate ettevõtete asutaja, sealhulgas idufirma Nevercode käima tõmmanud endine juht, praegu aktiivselt ettevõtlike naiste kokku toomise ja liitmisega tegelev Triin Kask räägib sTARTUp Day podcast'is sellest, kuidas ta jõudis idufirmade maailma, mida aastad selles maailmas tegutsemist on talle õpetanud ning mis üldse on ajendanud teda looma erinevaid ettevõtteid.