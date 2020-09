Estonia hukust pääsenu: osa tunnistusi läheb omavahel vastuollu

1994. aastal uppunud Estonia laevalt pääsenud Siiri Same ütles, et mõnede pääsenute ütlused on jäetud tähelepanuta ja osa neist lähevad ka omavahel vastuollu.

Same rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et vaatamata riikidevahelise kokkuleppele säilitada hauarahu tuleks praegugi jätkata uurimisega ja selgitada välja põhjused, miks laev uppus. "Et elus edasi liikuda, peame selle teemaga tegelema, me ei saa sellega viivitada, me ei saa kümne aasta pärast enam samu küsimusi enda käest küsida."