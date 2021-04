Toompark tunnistas, et eksis ühe Tallinna piirkonna väljavaateid hinnates

Kinnisvaraanalüütik ja -ekspert Tõnu Toompark Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark tõdes Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et on muutnud oma arvamust Kopli tuleviku suhtes. Erinevalt varasemast usub ka Toompark nüüd, et seda linnaosa ootab ees võimas tõus.

Toompark märkis intervjuus, et niinimetatud järgmist Kalamaja on Tallinnas otsitud tükk aega, ent nüüd paistab, et Kopli võibki seda olla.