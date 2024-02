Müügimees: me liigume elektriautode suunas märkamatult

Tesla. Foto: Andras Kralla

Elektriautode müüjad tajuvad, et üha enam inimesi mõtleb elektriauto ostmisele, rääkis City Motorsi kasutatud autode müügijuht ja Elektriautopood.ee müügimees Sander Kirss.

Kirss nentis, et teab ka ise inimesi, kelle puhul ta poleks veel aasta tagasi arvanud, et elektriauto võiks tema jaoks teema olla. “Täna on näiteks üks nendest ostnud ja üks on ostmas,” tõdes Kirss Äripäeva raadio hommikuprogrammis.