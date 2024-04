Euroopa tulevik: müüme ainult juustu ja veini, laenuraha eest ostame aga USA-lt rakette?

Vootele Päi sõnul taotleb Emmanuel Macroni poliitika midagi märksa enamat kui veini ja juustu müümist — Euroopa tööstuse konkurentsivõime taastamist. Foto: AFP/Scapix

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni idee strateegilisest autonoomiast on kannustatud soovist Euroopa Liidu tööstust taas konkurentsivõimeliseks teha, ütles "Globaalse pilgu" saates Prantsusmaa asjatundja Vootele Päi.

"See on ka otseselt Eesti huvi, et Euroopa oleks võimekam. Ja see on ka lähenevate europarlamendi valimiste üks keskseid teemasid sisuliselt kõigil poliitilistel jõududel," ütles Päi.

Euroopa Liidu kaitsealgatus on üks sellistest projektidest, mis hõlmaks üksmeele leidmisel ka ühise laenu võtmist. Kaitsealgatuse puhul lausa 100 miljardi euro suurust kohustust.

"Prantslastel on selge visioon, et kui Euroopa võtab selle laenu – ja me teame: kui laenu võtad, siis võiksid selle investeeringuteks võtta, et see raha tagasi tooks –, on ainuloogiline, et see toetaks kohapealset kaitsetööstust, nii töökohtade kui ka tööstuse mõttes. Kaitsetööstuse tarneahel on kohutavalt suur. Prantsusmaal pannakse mingid raketid lõpuks kokku, aga võib-olla osa asju tehakse siin Eestis," selgitas Päi.

"Ebaloogiline oleks võtta kohustusi või laene selleks, et osta tehnoloogiat väljast ja toetada sellega USA, Iisraeli, Lõuna-Korea või Türgi tööstust."

"Mis me siin Euroopas siis teeme? Müüme juustu ja veini? Ja siis ostame selle eest ameeriklastelt rakette või?"