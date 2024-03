Euroopa ei välista Ukrainas enam midagi

Prantsuse välisminister Stéphane Séjourné (paremal) kinnitas Balti kolleegidele, et Prantsusmaa on valmis enamaks. Pildil ka Eesti välisminister Margus Tsahkna ja Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis (keskel). Foto: AFP/Scanpix

Peale mürskude ka Lääne sõdurid Ukrainasse? Lisaks: vabariiklaste partei on Trumpi käes, USA tahab Bibist lahti saada ja Venemaa määrab presidenti.

Alarmeerivatest teadetest hoolimata pole suur pilt Ukraina sõja lahingutandril veel muutunud. Venemaa tegi küll sõja suurima droonirünnaku Ukraina energiataristu pihta, ent suurem külm on möödas, mistõttu on sedasorti rünnakute mõju väiksem. Liiati on õhurünnakud maksnud Venemaale omajagu hinnalisi lennukeid.

Venemaad on silmnähtavalt ärritanud Prantsusmaa hoiak, mis üha enam rõhutab seda, et Euroopa ei peaks endale ühtki punast joont ise tõmbama. Ka möödunud nädala Euroopa Liidu kaitsealgatus tegeleb kaitsepoliitiliste kitsaskohtade lappimisega.

Ehkki seis lahinguväljal pole kaugeltki roosiline – ja tegutseda tuleb kiiresti –, näitavad Euroopa riigid üha rohkem, et on valmis ise oma kaitse ja Ukraina abistamisega tegelema. Viimasest nädalast on selle kinnituseks ka mitu olulist märki.