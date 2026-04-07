Aktsia, millele terendab kümnendi soodsaim ostukoht
Märtsis suunasid aktsiaturgude liikumist sõda Iraanis ja naftahindade kiire tõus, mis andsid ka investor Toomase portfellis tunda ootamatult tugevalt. Portfelli langust aga vedas aktsia, mis paistab suhtarvudelt kümnendi soodsaimal tasemel.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.