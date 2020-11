Kindel nagu finantshiiglane – Ixellion AS

Eesti ettevõte Ixellion, mille väärtuseks on peaaegu kaks miljardit eurot, on teinud innovatsioonist ja kvaliteedist oma brändi. See toob turule uudse ja suurepärase ärimudeli, mis ulatub nanostruktuuridega komposiitmaterjalidest kuni lennundus-, raudtee- ja meretehnikani ning jäätmekäitlusest kuni süsiniku ringmajanduseni.

Ixellion on tehnoloogia ettevõte, mis asutati 25ndal aprillil 2016. aastal Balti riigis, Eesti pealinnas, Tallinnas. Firma eesmärk koos oma kõrgtehnoloogiliste projektidega on globaalne – väikestest turboreaktiivmootoritest kuni viimase põlvkonna multifunktsionaalsete omadustega materjalideni ning alates tõhusast jäätmekäitlusest kuni revolutsiooniliste mere- ja raudteeplatvormide väljatöötamiseni.

Innovatsiooni eesmärk – ettevõtte missioon on kõrgtasemeliste innovatsiooniprojektide arendamine, millest saavad kasu kogukonnad ning millel on positiivne keskkonnamõju. Eesmärk on keskenduda kvaliteetsetele tehnoloogiatele ning pidev huvi otsida ja omandada tipptasemel väikefirmasid, neid täiustada ja rahvusvaheliseks muuta.

Ixellion on kaasanud aja jooksul hulga tegevusi ning idufirmasid, millest on saanud ettevõtte lisandväärtus – toorainet omavad üksused, oskusteave, kõrgtehnoloogia, uuenduslikud tööstusmeetodid ning intellektuaalomand. Eesmärk on kasutada neid silmapaistvaid omadusi hästi struktureeritud ettevõtetes, millel on raskusi tuleviku visandamise ja kaardistamisega, tehnoloogiliste pöörete tegemiseks.

Kiiruse ja kindluse vahel – aktsionär, kes kontrollib gruppi tegutses olulise toena ettevõtte struktureerimisel. Ühes küljest on Ixellion otsinud ja leidnud finantsilise ja majandusliku kindluse, kuid ta on ka idufirmale omaselt paindlik ning kirglik loome ning kõrgtehnoloogia suhtes, saades seega suurepäraseks teaduse ja tehnoloogia uuenduste veduriks.

Peaaegu kaks miljardit eurot – need tegurid on muutnud Ixellioni 1,9 miljardi euro suuruseks ettevõtteks (2019. aastalõpu andmete seisuga), peamiselt tänu oma viie tütarettevõtte konsolideerimisele: Ixellion Tecnologie Ltd, X Technologies Ltd, Ixellion Aeronautic Ltd, KI Energy Srl ja Aerospace Investments Srl. Samuti uued pooleliolevad ülevõtmised nagu firma Aeronautical Service Srl omandamine, mille peakorter ja teaduskeskus asub Itaalias Fiumicinos.

Teed näitav täht – saavutatud tulemused moodustavad asendamatu baasi turgudel edasiliikumiseks. Teisalt aga ambitsioon hoida nii tegevus kui ka finantsid ideaalses korras, järgides rangelt nõutud eeskirju ning kvalifikatsioone, on õige kurss ettevõtte jaoks

Numbrid: Käibekapital – enam kui 903 miljonit (903 490 500) eurot Ettevõttel puuduvad võlad – see tähendab, et tänu oma 1,9 miljardi suurusele bilansiväärtusele saab firma arvestada miljardi euro suuruse kapitalireserviga.

Tulevik

Ixellioni tulevik on plaanidest pakatav. Tulevikku on planeeritud kosmosevaldkonna programmid, mis on tänu kokkulepetele ja prototüüpidele jõudnud juba lõppfaasi. See on koostöö tulemus rahvusvaheliste tipptegijatega. Tehnoloogia, mis põhineb nanostruktuuridega komposiitmaterjalidel on rongide ja raudteega seotud tegevuste fookuses, kuid samas peetakse läbirääkimisi kiirlaevade ülimalt innovaatiliste insenersüsteemide osas. Rikkalik patentide ning tehnoloogiate oskusteabe portfoolio on valmis auto- ja lennundussektorites rakendamiseks.

Keskkonna kaitsele orienteeritud tütarettevõte Ki Energy, mis tegeleb keskkonnateemadega, rakendab patenteeritud tehnoloogiaid, kus kasutatakse jäätmeid energia tootmiseks, mida on võimalik ilma erandita kõikjal kasutada, säilitades kõrget kasumlikkust.

Kõik plaanid, mis rikastavad Ixellioni portfooliot on juba täis tegevusi ja kliente. Ixellionil on täielik ligipääs Aeronautical Services Srl tehnoloogiatele. Aeronautical Services Srl on uuringute ja tootmise keskus kõige arenenumate tehnoloogiatega aerodünaamilise plasma materjalide maastikul. Hetkel tehakse koostööd klientidega nagu Airbus, Siemens Mobility, Damen, PFW Aerospace, Leonardo ning riikidega, mis soovivad arendada oma tööstussektorit.

NB! Kinnitame, et vastupidiselt teabele, mida on kahetsusväärselt erinevates meediaväljaannetes avaldatud, pole Ixellion ega ükski selle gruppi kuuluv ettevõte olnud kunagi seotud ühegi krüptovaluutaga seotud tegevusega.

Tunnustused 1. Firma on tunnustatud Le Fonti Awardsi poolt ning saavutas võidu kategoorias Innovatsioon ja Juhtimise - Tehnoloogia ja Juhtimine aastal 2020. See on kõrgelt tunnustatud auhind, mille on võitnud maailma suuremad tööstusharud. 2. Lisaks Le Fonti auhinnale võitis Ixellion AS aastal 2019 auhinna World Material Forum Award ning tütarfirma Ki Energy võitis 2020. aastal auhinna World Material Forum Selection. Ettevõtte ametlik koduleht on www.ixellion.eu

IXELLION AS

Mõisa tn 4-2, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13522

Reg. 14044225

www.ixellion.eu