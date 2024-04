Üheksa põhjust, miks soetada kinnisvara Hispaania asemel hoopis Dubaisse

Ehkki eestlaste tähelepanu on täna investeerimise osas suunatud suuresti Hispaania kinnisvarasse, tasuks silmi lahti hoida ka Dubais toimuvale. „Dubai on välisinvestorite jaoks kinnisvara ostmise protsessi lihtsustanud,“ ütleb EstKingi tegevjuht Igor King, kes tegeleb kinnisvaraga nii Eestis, Hispaanias kui Dubais.

Ettevõte, kellele on tuttavad mõlemad turud, toob välja Dubai üheksa eelist Hispaania ees.

Hispaanias üksnes inglise keeles hakkama ei saa, Dubais aga küll

EstKingi juht Igor King, kel ka endal Hispaanias kinnisvaraga tegelemise kogemusi, on nõus Äripäevas ilmunud Anneli Looritsa artikliga, milles öeldi, et „kõik lepingud on hispaania keeles ning inglisekeelseks neid keegi teha ei soovi.“ King kinnitab, et tõepoolest mistahes juriidilise või igapäevase probleemi lahendamiseks on vaja tõlki. „Ostes korterit või kutsudes santehnikut jääb inglise keelest üksi väheks,“ sõnab ta. Keelt ei pruugi vallata ka üürileandja või ehitaja ning see on Hispaanias normaalsus.

Dubais sellist keelebarjääri ei ole. „Kõik dokumendid on kas kahes keeles või dubleeritud inglise keelde. Üürileandjad, teenindusettevõtted, ehitusfirmad, notarid, arendajad – kõik räägivad ja kirjutavad inglise keeles,“ ütleb Igor King.

Hispaania ootamatud maksud üllatavad negatiivselt, Dubais positiivselt

Hispaanias kinnisvara ostes tuleb riigile maksta kas 7% vana kinnisvara eest või 10% uusehituse eest. Korteri üürileandmisel makstakse 19%. Kui kinnisvara välja ei üürita, tuleb siiski maksta iga-aastane maks kinnisvara omamise eest. „19% tuleb riigile maksta ka müümisel,“ teab King öelda.

Dubais makstakse riigikassasse mistahes kinnisvara ostmisel 4%, väljaüürimisel ja müümisel aga rahakotti kergendada ei tule ehk protsent on null.

Hispaanias on vaja turismilitsentsi, Dubais mitte

Selleks, et Hispaanias asuv korter AirbnB kaudu välja üürida, on vaja turismilitsentsi. Igor Kingi sinul on oluline teada, et mitte iga piirkond, iga maja ja iga korter ei pruugi seda saada.

Dubais üürilitsentsi nõuet ei ole. „Kui tahate, elage ise, kui tahate, üürige päevakaupa välja, kui tahate, üürige pikaks ajaks välja ja seda mõne agendi kaudu,“ nimetab King Dubai kinnisvaraturu ühe suure plussi.

Hispaanias uuritakse kliendi rahalist tausta pikalt, Dubais mitte

EstKingi tegevjuht meenutab, kuidas nad Hispaanias Eesti kodanikule otse arendajalt korterit soovisid ja selle tarvis kaks kuud erinevaid dokumente saatsid enne, kui broneerimine lõpuks ka õnnestus. „Palju aega võttis *SOF, kuigi kliendil oli täiesti puhas ajalugu, Eesti palk ja notariaalselt tõestatud dokumendid korteri müügi kohta. Tõlkisime selle kõik hispaania keelde,“ räägib King. SOF on rahaliste vahendite allikas, SOW jõukuse allikas. SOF viitab konkreetse tehingu või ärisuhte jaoks kasutatud vahendite päritolule. SOW tuvastab kliendi jõukuse või varalise baasi üldise allika. SOF selgitab, kuidas ja kust klient konkreetse tehingu jaoks raha hankis.

„Dubais on arendajal, eraomanikul ja notaril ükskõik, kust teie rahalised vahendid pärinevad. Korteri eest saab arendajale tasuda Eestist pangaülekandega, sularahas või isegi krüptovaluutas. See säästab palju aega, raha ja närve,“ ütleb Igor King.

Hispaanias nähakse Eestit ohutsoonina, Dubais mitte

Hispaanias on ilmselt mõne panga ja arendaja jaoks Eesti geopoliitiline asukoht Ukrainas toimuva sõja tõttu ohutsoonis. Dubai jaoks on Eesti aga osa Euroopast. „Neil on ülimalt hea meel näha Eesti passiga inimesi. Nende jaoks on ohumärgiks Venemaa ja Ukraina passid,“ teab King öelda.

Hispaanias käib viisa saamine keerukalt, Dubais hõlpsalt

Hispaanias saab viisa omanikuks, kui kinnisvara ostetakse 500 000 euro eest. Dubais on aga valikuid kaks: on tavaline viisa kaheks aastaks, mille saab siis, kui kinnisvara soetatakse 190 000 euro eest ning kuldne viisa, mille omanikuks saab 500 000 euro eest kinnisvara ostmisel.

Viisa annab kätte kõik võimalused: avada saab konto, osta auto, hankida kindlustuse, viibida riigis piiramatult jne. Samuti võimaldab see vormistada viisa kogu perele: naisele, lastele, vaneamtele, isiklikule kokale, lapsehoidjale, autojuhile.

Dubais võib kuldse viisa saada juba enne, kui kinnisvara eest on tasutud täishind ehk piisab, kui arendajale maksta 20+4% vara väärtusest.

Hispaanias arendajad järelmaksu ei paku, Dubais see-eest küll

Igor King ütleb, et Hispaanias pole ta arendajatelt järelmaksu võimalusest kuulnud – tavaliselt võetakse 20% ette ja siis 80% võtmete kättesaamisel. Dubais on aga järelmaksu saada lihtne. „Alustuseks tasume 20% ettemaksu, saame dokumendi ehitusjärgus oleva kinnistu omandiõiguse kohta ja maksegraafiku, mille kohaselt tasume järk-järgult ülejäänud 80% kuni võtmete kättesaamiseni,“ selgitab King.

Mõned arendajad pakuvad ka sellist võimalust, kus enne võtmete kättesaamist makstakse 60-70% ja ülejäänud summa kolme aasta jooksul pärast võtmete kättesaamist. See tähendab omakorda aga seda, et investeerite oma raha ainult 60–70% ja ülejäänud osa maksab kinni teie üürnik.

Kui keegi rikub Dubais seadust, saadetakse ta lihtsalt riigist välja. Igor King EstKing tegevjuht

Hispaanias huugab kuritegevus, Dubais sunnitakse seaduserikkuja riigist lahkuma

Pole saladus, et Hispaanias on pagulased ja maffia. „Meilt varastati baaris ja rannas mitu korda riideid. Kuulsin jutte, et öösel, kui inimesed magasid, tungisid vargad majja. Samuti olete ju kõik näinud tegelasi, kes müüvad ametlikult kaubamärgiga kotte ja prille ning mitteametlikult müüdavaid keelatud aineid,“ ütleb King. Tema enda tuttav nägi Marbellas rannas puhates, kuidas ühtäkki paat randus ja sealt põgenikud välja ning üle linna laiali jooksid. „Nende ülesanne on pääseda mandrile ja saada riigilt asüüli,“ räägib Igor.

Hispaanias on omaette teemaks ka puuküürnikud, kes asuvad elama tühjadesse korteritesse ning keda on sealt pea võimatu välja tõsta. „Kui tahate probleemi juriidiliselt lahendada, kulub selleks ligikaudu kaks aastat. Võimalusi on ka teisi, 3000–5000 euro olemasolul laheneb küsimus kiiresti,“ teab King öelda.

Dubais maffiat, kuritegevust ja pagulasi ning puuküürnikke pole. Tegu on paigaga, mis kuulub juba pikemat aega viie maailma kõige turvalisema linna hulka. „Kui keegi rikub seadust, saadetakse ta lihtsalt riigist välja. Keegi ei taha AÜE-sse sisenemise keeldu saada, nii et inimesed naeratavad ja on sõbralikud. Ühtki eespool loetletud probleemi seal kandis ei esine.“

Hispaaniaga võrreldes ootab Dubais ka soodsam kütus ning mõnusamat teed

Hispaanias pole suvi nii kuum kui Dubais, kuid keskpäeval päikese kätte minnes võib siiski mõlemas paigas päikesepõletuse saada. Dubai on aga kuumade päevade jaoks palju paremini kohandatud: inimesed veedavad aega kaubanduskeskustes ja külastavad vaatamisväärsusi, mida on seal tohutult palju. On veel mõned pisiasjad, milles Hispaania kaotajaks jääb: kitsad teed, parkimine. „Kui teil on linnamaastur, siis Hispaanias on sellega raske. Dubai seevastu ehitati algusest peale suurte autode jaoks. Samuti on seal autode, kütuse, liiklus- ja kaskokindlustuse jms hinnad palju madalamad kui Hispaanias. Liiter 98-bensiini maksab ligikaudu 0,9 eurot. 2013. aasta Panamera Gts maksab Euroopas (Eestis) 39 000 eurot. Dubais ostsin ühe sellise suurepärases seisukorras 19 000 euroga. Kinnisvara maksumus on nagu Eestiski: alates 150 000 eurost ja järelmaksuga,“ räägib King.

Igor King soetas sama sõiduki Dubais 20 000 eurot odavamalt.

EstKingi tegevjuht julgustab huvilisi Dubai suunas vaatama. „Tehke eelpool räägitust omad järeldused. Kui tunnete huvi ja otsustate Dubai kinnisvarasse investeerida, kirjutage mulle. Meie teenus ei maksa huvilisele midagi, sest töö eest tasub arendaja,“ ütleb King.

