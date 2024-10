Tagasi ST 21.10.24, 15:18 Las me korraldame sinu peo! UMA, Lore ja Lessner Noblessneris pakuvad maitsvat toitu ja vinget meelelahutust Ettevõtte või sõpruskonna jaoks sündmuse planeerimine ei pea olema peavalu, kus ürituse eestvedaja end peo toimumise ajaks tühjakspigistatud sidrunina tunneb. Restoran Lee ja Lore Bistroo meeskond, kes avas suvel kaks uut põnevat kohta – restorani UMA ja kokteilibaari Lessner –, korraldab just sinu vajadustele vastava õhtu, sätib paika menüü ja kannab hoolt ka meelelahutusliku poole eest.

UMA restoran Noblessneris on külaliste saabumiseks valmis. Foto: LAURI LAAN

Noblessneris asuva UMA restorani valgust muutvad klaasseinad küütlevad üle saali, olemine on õdus ja helge. Suur merevaatega lava pakub võimalusi esinejatele ning ruumi jagub ka tantsimiseks. See moodne Aasia restoran on valmis pakkuma mõnusat vaheldust detsembrikuule omastele klassikalistele jõulumaitsetele.

„Me mahutame 140 külalist, kuid hästi tunneb end siin ka 60–70-liikmeline seltskond,“ tutvustab UMA võimalusi omanik Kristjan Peäske ning meenutab hiljuti toimunud sündmust. „Meil oli pidu, kus alguses oli laval DJ, hiljem bänd ning karaoke. Muide, karaoke on palju ägedam, kui arvatakse. Sellest sai õhtu hitt! Tegime seda ka enda meeskonnaga. Paremat meelelahutust annab otsida,“ julgustab ta teisigi söögi kõrvale laulunoote üles võtma.

Mitte lihtsalt toit, vaid emotsioon

“Me ei paku oma restoranides lihtsalt toitu, vaid emotsiooni. Oleme valmis kaasa mõtlema kõikide soovide osas ja teeme enda poolt kõik, et õhtu ei jääks meelde lihtsalt ühe järjekordse sündmusega kalendris, vaid mälestusega, mida pikalt meenutada,” ütleb Peäske.

UMA restorani hitiks on saanud jagamistaldrikutel serveeritud degustatsioonimenüü (hinnaga 59 eurot külalise kohta), mis teeb ürituse planeerimise veelgi lihtsamaks, olgu seltskond 5-, 10- või 50-liikmeline.

Paigad on omavahel tugevalt seotud ‒ kõikide parimaid palu saab ühes õhtus nautida

Kui UMAs kõhud täidetud, saab õhtu soovi korral jätkuda Lessner Baaris. Foto: LAURI LAAN

UMA restorani kõrval asuv kokteilibaar Lessner Baar kostitab külalisi eriti ägeda kokteilimenüüga, mille aitas detailideni paika timmida maailma TOP 50 hulka kuuluv baarmen. Selles paigas saavad sündmust planeerides soovi korral kokku UMA restorani menüü ning Lessneri kokteili- või veinivalik.

Kui on soov pidu korraldada 30 inimesele, kuid tahetakse suuremat privaatsust, siis sobib selleks Kristjan Peäske sõnul ideaalselt just Lessneri teine korrus. Kui seltskonnas on juba 70 inimest, võiks kaaluda terve maja broneerimist ning sündmus maha pidada kahel korrusel.

Suurematele seltskondadele saab luua õhtu, mis algab UMA restoranist, kuid liigub edasi läbi privaatse, just selleks õhtuks avatud teekonna majasiseselt Lessneri baari. See on külalistele põnev üllatus ning võimaldab korraldada väga erilise ja mitmekihilise peo.

Detsembris peod väikestele seltskondadele

Detsembris pakub Lessner kolmapäevast laupäevani DJ programmi või elavat muusikat ehk kogu meelelahutuslik pool on jõulukuul külaliste eest ära korraldatud. Seltskondadel tuleb lihtsalt laud broneerida ning kohale tulla. „Siin saavad kokku inimesed, kes on kõik tulnud välja samal eesmärgil – lõõgastuma, pidutsema, edukat aasta lõppu tähistama. Saab olema tõeliselt mõnus ja meeldejääv jõulukuu,“ lubab Kristjan.

Neljakäiguline peomenüü, mis sisaldab ka meelelahutust, maksab 59 eurot/külaline. Lessneri laua katab naabriks oleva UMA restorani meeskond.

Söök, jook, karaoke, tiimimängud ning veinikoolitused – valikut jagub!

UMAs, Lores või Lessneris pidu korraldades pole vaja võtta appi üritusturundusettevõtet, sest kogu õhtu aitavad ära korraldada restoranide tegusad tiimid. „Oleme valmis kuulama ja kaasa mõtlema, et sündmus saaks just soovidele vastav. Meie poolt pakutavad võimalused alates veinikoolitustest kuni väga erinevate tiimimängudeni, mida meie enda inimesed läbi aitavad viia, leiab Lessneri kodulehelt ,“ kinnitab Peäske.

“Neile, kes soovivad nautida klassikalisi jõulumaitseid, on abiks Lore Bistroo kolmekäiguline jõulumenüü , mida saab soovijatele pakkuda ka Lessneri baaris,“ lisab Peäske.

Olgu tegu kümnese sõpruspundi, pere või 150-liikmelise ettevõttega – Noblessneris asuvates UMA Restoranis, Lore Bistroos ja Lessneri baaris saavad aasta väärikalt ja meeldejäävalt kokku võtta ning ära saata kõik!

9 fotot UMA, Lore ja Lessner Noblessneris on pidude hooajaks igati valmis. Foto: LAURI LAAN

