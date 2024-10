Veel eelmisel aastal oli oht, et Ossinovskile kuuluva Skinest Arenduse kinnisvaraprojekti Uus-Hollandi üks maja Tallinnas Reidi tee ääres võib muutuda tondilossiks . Nimelt leidis Tallinna Vesi, et hoone ehitamisel on eiratud ehitusprojekti nõudeid, ja keeldus juba püsti pandud maja vee ja kanalisatsiooniga ühendamast. Nüüdseks on kulukad probleemid hoonega lahenemas, kuid arendaja enam koduostjatega ei suhtle.