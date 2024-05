Krunt linna ääres – atraktiivne ainult kodu rajajale või ka investorile?

Linnalähedaste kruntide vastu tunnevad huvi peamiselt need, kel mõte krundile oma kodu rajada. Linnast väljas, kuid linna lähistel eelistatakse elada mitmel põhjusel. Selleks võivad olla nii praktilised kui emotsionaalsed põhjused, mis on mõjutatud elustiilist, isiklikest eelistustest ja majanduslikest võimalustest.

Kindluse Kodu elamukvartal Järvekülas. Lisaks ridaelamutele, paarismajadele ja eramutele saab uude elamukvartalisse soetada ka hoonestama eramukrunte. 3D-visuaal: Everaus Kinnisvara

Atraktiivne kodu rajajale

Linna lähedal asuvatesse valdadesse kodu rajamist ajendab mugavus ja kättesaadavus. Linnast välja kolimise soovi tingib tihtilugu soov eemalduda linna kiirest tempost, mürast ja saastest ning seetõttu otsitakse elukeskkonda, mis pakub rohkem looduslähedust, vaikust ja puhtamat õhku. Soovitakse elada linnast eemal roheluses, kuid siiski piisavalt lähedal töökohtadele, haridusasutustele, tervishoiuteenustele ja muudele olulistele teenustele. Kodu lähedus linnaelu pulseerivale keskusele tähendab ka rohkem võimalusi meelelahutuseks, kultuuriüritusteks ja sotsiaalseks tegevuseks. Seda kõike - maaelu idülli kesklinna lähistel – linnalähedased vallad pakuvad.

Lisaks praktilistele kaalutlustele mõjutavad inimeste otsuseid linnast väljas elamise kasuks emotsionaalsed ja psühholoogilised tegurid. Mõned otsivad rohkem privaatsust ja isiklikku ruumi ning soovivad rajada kodu suuremale krundile kui tiheasustusega linnakeskkond seda võimaldab, et luua endale oaas, kus saab lõõgastuda ja taastuda. Teised hindavad kogukonnatunnet ja soovivad elada kohas, kus on tugevad naabruskonna sidemed ning kus on võimalik kogukondlikult osaleda erinevates tegevustes ja üritustel. Nende vaates võiks kodukoht olla piisavalt suur, et oleks inimesi ja piisavalt väike, et neid inimesi tunda.

Avarad ja suured kõrghaljastusega elamukrundid Tallinna piiril Kangru Kodus. Foto: Kaupo Kalda

Atraktiivne ka väikeinvestorile

Pealinna lähistel on kõrgelt hinnatud ja vähem hinnatud piirkondi. Kõik igapäevaseks eluks vajalik - infrastruktuur (teed, tänavavalgustus), haridus- ja spordiasutused, kaubandus ja teenused on olemas kõigis neis piirkondades, kuid mingil põhjusel on kinnisvarahinnad teatud piirkondades kasvanud kordi rohkem kui teistes. Just nendes teatud linnalähedastes piirkondades tasub kruntide vastu huvi tunda ka väikeinvestoril.

Kõrgelt hinnatud piirkondi eristab teistest piirkondadest kõrgem arengupotentsiaal ja see on see, mis kasvatab ajas kinnisvara, sh krundi väärtust neis piirkondades. Inimesed hindavad üha enam kaasaegset terviklikku elukeskkonda, mis on arenenud ja jätkab arenemist ning just see muudab mõned piirkonnad teistest nii kodu rajajale kui äri ajajale atraktiivsemaks. Lisaks, maa on piiratud ressurss ja nõudlus selle järele suureneb pidevalt koos elanikkonna kasvu ja arenguga. Krundid, mis paiknevad pealinna lähedal kõrge arengupotentsiaaliga piirkondades, kasvatavad ajas oma väärtust oluliselt, kuna nende asukoht ja defitsiit muudavad need ihaldusväärseks nii elamiseks kui ärilisteks tegevusteks.

Kuidas õige asukoht valida

Everaus Kinnisvara tegevjuhi Janar Muttik sõnul eeldab äratundmine kohaliku turu tundmist, teadmisi ja kogemusi nagu iga teinegi investeerimisotsus. “Soovitan osta krundi pikaajalise kogemusega kinnisvaraarendajalt, sest ka arendaja lähtub arendustegevuses muuhulgas piirkonna arengupotentsiaalist. Arendaja on potentsiaali hindamiseks ära teinud mahuka uurimustöö, mida tasub usaldada. Lisaks, kui krunt asub uusarenduses, mille tunnustatud arendaja tervikliku elukeskonnana välja arendab, siis on kindel, et krunt ei jää krundiks põllul, vaid krundist saab tasuv investeering”, selgitas Muttik lisades, et arenduse varajases etapis on hinnad alati soodsamad, mistõttu tasub krundi ostu kaaluda just siis.

Siinkohal tuleb täpsustada, et krunt on detailplaneeringuga määratud maa-ala, millele on antud ehitusõigus. Investeeringu kontekstis on oluline seda silmas pidada ja investeerida just krunti, mitte detailplaneeringuta maatükki. Planeerimismenetlus on aeganõudev ja nüansirohke protsess, mille kulg ja tulemus ei pruugi vastata väikeinvestori ootustele. See on aga tegur, mis mõjutab detailplaneeringuga maa-ala ehk krundi defitsiiti veelgi ja tõstab omakorda krundi kui investeeringu väärtust.

