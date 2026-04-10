Tagasi ST Aastatepikkune strateegia kandis vilja: Pro Kapital tegi keerulisel turul rekordhüppe Kinnisvaraturg ei ole viimastel aastatel arendajaid hellitanud, kuid 2025. aasta tõi Pro Kapitalile väga hea tulemuse. Ettevõtte käive ulatus 53 miljoni euroni ja ärikasum ligi 15 miljoni euroni, mis tähendab hüppelist kasvu võrreldes eelneva aastaga. Peadirektor Andrus Laurits ütleb, et sellised numbrid ei sünni juhuslikult, vaid on aastatetaguste otsuste realiseerunud tulemus.

Kinnisvara kiirustamist ei andesta

Kinnisvaraäri on oma olemuselt aeglane ning nõuab korralikku kannatust. “Augu kaevamisest kuni hetkeni, mil tulu lõpuks realiseerub, võib minna aastaid,” ütleb Laurits.

Vahepealne ebakindlus, mis tekkis just peale Venemaa sissetungi Ukrainasse, tõi arendusse küll viivitusi, kuid sundis ettevõtet uue olukorraga ka kiiremini kohanema. 2024. aastal seatud ambitsioonikas plaan järgmiseks aastaks ei jäänud ainult paberile, vaid see ületati.

“Tulemuse tõid eelkõige õigel ajal valminud projektid Tallinnas ja Vilniuses,” räägib Andrus Laurits. See võimaldas arenduslaenud kiiremini tagasi maksta, vähendada finantskulusid ning mille mõju peegeldus kiirelt ka kasuminumbris.

Kogu ehitusprotsess läks ettevõtte enda kontrolli alla

Pöördepunktiks osutus strateegiline otsus võtta kogu ehitusprotsess suuresti ettevõtte enda kätte.

Sõjajärgne olukord ehitusturul muutis peatöövõtjad ettevaatlikuks ning hinnad muudkui paisusid. Pro Kapital otsustas uue mängu reeglid enda kasuks keerata. “Meil oli tugev inseneride meeskond juba olemas. Otsustasime seda võimendada ja hakata ise ehitusprotsessi juhtima,” räägib Laurits.

Kui alguses tundus plaan kui hüpe suurde tundmatusse, siis julge otsus tasus end ruttu ära. Enda kontrolli all tegutsedes saavutati ligikaudu 12% kulusääst ning samal ajal paranes ka kvaliteedikontroll.

Tallinnas veab müüki keskklass

Eestis on Pro Kapitali fookus püsinud Kristiine City arendusel Tondil, kus Uus-Kindrali projektis oli ehituse lõppedes ära müüdud juba 80% korteritest. Sellist tulemust tänases turuolukorras iseenesestmõistetavaks pidada ei saa – tegu on järjekindla müügitöö ja hästi läbimõeldud toote koosmõjuga. “Meie tüüpiline klient on noor pere, kes liigub järgmisele tasemele ning teeb oma elujärjes niiöelda upgrade’i,” kirjeldab Laurits.

Oluline roll on ka märkimisväärsel hulgal korduvatel klientidel, kes on ka varem ettevõtte arendustesse investeerinud. Lauritsa sõnul taastub tarbijakindlus täna just keskklassi seas, keda toetavad pankade konkurents ja suhteliselt soodsad laenutingimused.

Kolme pealinna turud erinevad teineteisest korralikult

Kõigis kolmes Balti riigis tegutsedes näeb Pro Kapital aga ka selgeid erinevusi.

Näiteks Vilnius paistab silma luksuskinnisvara buumiga. Mõnes Pro Kapitali projektis küündivad hinnad 14 000 euroni ruutmeetri kohta, konkureerides Tallinna kõige prestiižsemate piirkondadega ja neid kohati ka ületades. Sellise mustri taga on tugev majanduskeskkond (nt tehnoloogiasektor) ning noorte spetsialistide tagasipöördumine oma kodumaale.

Riia on aga teistpidi põnevas olukorras. “Ehitushinnad on sarnased Tallinnale ja Vilniusele, aga müügihinnad oluliselt madalamad,” kirjeldab Laurits.

Just seetõttu nähakse lõunanaabrite juures suurt potentsiaali. Pro Kapitali portfellis olev Kliversala Kvartal – ligi kuue hektari suurune poolsaarel paiknev ala otse vanalinna vastas – on ettevõtte tõeline pärl, mille tegelik väärtus avaldub alles lähiaastatel.

Olgu ajad millised tahes, elu ei saa pausile panna

Tulevikku laiemalt vaadatakse optimistliku ettevaatusega. Pro Kapitalil on täna arenduses mahukas projektide portfell, kus ainuüksi Tallinnas üle 650 korteri kogumahuga umbes 73 000 ruutmeetrit.

Hoolimata geopoliitilistest pingetest ja majanduskeskkonna kõikumisest ollakse täna siiski tugevas finantspositsioonis.

Andrus Laurits ütleb, et edu võti pole riskide vältimine, vaid nende mõistmine. “On oluline aru saada, mis on sinu kontrolli all ja mis mitte. Elu ei saa pausile panna ja see kehtib nii meie kui meie klientide puhul.”

Kuula ka raadiosaadet, kus Pro Kapitali peadirektor Andrus Laurits antud teemadel kõneleb: