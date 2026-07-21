Droonidest teletorni antennideni: kuidas sünnivad professionaalsed teleülekanded
Sisuturunduse saates on külas Levira TV-tootmise osakonna juht Kulno Kägu ning režissöör ja produtsent Kristjan Saar. Juttu tuleb sellest, kuidas valmivad kõrgtasemel spordiülekanded, mida vaataja kodus mugavalt ekraanilt jälgib.
Režissöör ja produtsent Kristjan Saar ja Levira TV-tootmise osakonna juht Kulno Kägu.
Foto: Hando Sinisalu
Saate esimeses pooles selgitavad külalised, kuidas sünnib Rally Estonia telepilt – sadade ruutkilomeetrite peale laiali laotuva võistluse kaabeldamine, droonide ja helikopterite kasutamine ning koostöö rahvusvaheliste partneritega on omaette kunst.
Kristjan Saar avab režissööri ja produtsendi rolli: kuidas komplekteeritakse tiim vabakutselistest ja usaldusväärsetest koostööpartneritest üle Baltikumi ja Skandinaavia ning miks spordiülekanne peab järgima äraproovitud standardeid, mis suurele auditooriumile arusaadavad on.
Vaatajale pakuvad põnevust uued lahendused: kohtunike mikrofonid ja kaamerad, tehisintellekti abil korduste otsimine, interaktiivne graafika ja statistika ning tulevikuvõimalused e-kaubandusest spordiennustuseni. Juttu tuleb ka sellest, miks pilt eri ekraanidele erineva viitega jõuab ja miks kvaliteeti mõjutab sageli hoopis vaataja internetipakett.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Saates tuleb juttu ka pikkade ürituste argipäevast: Eurobasketi korraldamine tähendas Levirale aastapikkust eeltööd, kohapeal töötas üle saja teleinimese kolm nädalat järjest.
Kuulete ka lugusid tehnilistest äpardustest (näiteks mahapõlenud tehnika ja laseriga rikutud kaamerasensor) ning sellest, kuidas režissöör vead vaataja eest märkamatuks teeb.
Lõpetuseks tutvustatakse Levira leidlikke erilahendusi, näiteks kuidas ralli pealtvaatamisaladele jõuab telepilt teletornist antenniga – sest metsas internetti pole.