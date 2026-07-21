Tagasi ST Droonidest teletorni antennideni: kuidas sünnivad professionaalsed teleülekanded Sisuturunduse saates on külas Levira TV-tootmise osakonna juht Kulno Kägu ning režissöör ja produtsent Kristjan Saar. Juttu tuleb sellest, kuidas valmivad kõrgtasemel spordiülekanded, mida vaataja kodus mugavalt ekraanilt jälgib.

Saate esimeses pooles selgitavad külalised, kuidas sünnib Rally Estonia telepilt – sadade ruutkilomeetrite peale laiali laotuva võistluse kaabeldamine, droonide ja helikopterite kasutamine ning koostöö rahvusvaheliste partneritega on omaette kunst.

Kristjan Saar avab režissööri ja produtsendi rolli: kuidas komplekteeritakse tiim vabakutselistest ja usaldusväärsetest koostööpartneritest üle Baltikumi ja Skandinaavia ning miks spordiülekanne peab järgima äraproovitud standardeid, mis suurele auditooriumile arusaadavad on.

Vaatajale pakuvad põnevust uued lahendused: kohtunike mikrofonid ja kaamerad, tehisintellekti abil korduste otsimine, interaktiivne graafika ja statistika ning tulevikuvõimalused e-kaubandusest spordiennustuseni. Juttu tuleb ka sellest, miks pilt eri ekraanidele erineva viitega jõuab ja miks kvaliteeti mõjutab sageli hoopis vaataja internetipakett.