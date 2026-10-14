Tagasi ST Ettevõtte turvasüsteemid võivad olla tipptasemel, aga tervik ikkagi puududa. Miks? Töötaja lahkub ettevõttest. Personaliosakond vormistab dokumendid, IT sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks, kui peaks.

See on vaid üks näide sellest, kuidas ettevõtte turvalisuse tagamine võib muutuda ootamatult keeruliseks. Hoones võib olla väga hea valvesüsteem, korralik läbipääsukontroll, videovalve, külastajate register ja parkimislahendus, kuid kui igaüks neist töötab omaette, kulub nende haldamisele märkimisväärselt aega. Ettevõtte kasvades lisanduvad uued töötajad, ruumid ja objektid ning koos nendega ka üha rohkem toiminguid, mille tegemine sõltub inimeste tähelepanelikkusest.

Siit tekib küsimus, millest turvalahenduste puhul räägitakse kahjuks liiga vähe: kas ettevõttel on vaja rohkem turvasüsteeme või hoopis süsteeme, mis töötavad paremini koos?

Siim Kajo. Turvalahendusi planeerima asudes ei piisa ainult teadmisest, mitu ust on vaja juhtida või milliseid seadmeid objektile paigaldada, vaid kõigepealt tuleb aru saada, kuidas inimesed hoones liiguvad, milliseid igapäevaseid toiminguid ettevõte haldab ning millist infot vastutavatel inimestel tegelikult vaja on. Selle küsimusega puutub iga päev kokku FoxSeci müügijuht. Turvalahendusi planeerima asudes ei piisa ainult teadmisest, mitu ust on vaja juhtida või milliseid seadmeid objektile paigaldada, vaid kõigepealt tuleb aru saada, kuidas inimesed hoones liiguvad, milliseid igapäevaseid toiminguid ettevõte haldab ning millist infot vastutavatel inimestel tegelikult vaja on.

FoxSeci kaubamärgi taga on Tallinnas tegutsev Hardmeier OÜ, kes alustas integreeritud valve- ja läbipääsusüsteemide arendamist ning tootmist juba 1994. aastal. FoxSeci kaubamärk loodi 2006. aastal ning ettevõtte andmetel on maailmas paigaldatud üle 20 000 FoxSeci süsteemi. Nii riist- kui ka tarkvara arendatakse ja toodetakse Eestis.

Pikk kogemus ja tehnoloogilised võimalused annavad ettevõttele tugeva tausta. Kliendi jaoks on aga määrav see, kui palju lihtsamaks ja turvalisemaks muutub süsteemi abil tema igapäevane töö.

Kui iga uks räägib eri keelt

Vaatame ühte tavalist ärihoonet. Hommikul saabuvad töötajad, veidi hiljem külalised ja koostööpartnerid. Hooldustehnik peab pääsema tehnilisse ruumi, kuller kauba vastuvõtualasse ning mõnel töötajal on õigus kasutada ka ettevõtte parklat. Samal ajal tuleb jälgida, kes millistesse ruumidesse pääseb, millistel kellaaegadel on ligipääs lubatud ning kas kõik õigused vastavad inimeste tegelikele tööülesannetele.

Kui läbipääs, valve, parkimine ja külaliste registreerimine toimivad eraldi keskkondades, võib iga väiksemgi muudatus nõuda mitut toimingut. Töötaja vahetab osakonda, kuid tema varasem ligipääs jääb alles. Ettevõte avab uue korruse või objekti ning administraator peab õppima kasutama veel üht haldusprogrammi. Ükski neist olukordadest ei pruugi eraldi tunduda suur probleem, kuid kokkuvõttes võib halduskoormus korralikult kasvada.

FoxSec WEB on loodud selliste ülesannete koondamiseks. Veebipõhine halduskeskkond ühendab läbipääsukontrolli ja valve ning võimaldab lisada samasse tervikusse külastajahalduse, tööajaarvestuse, parkimise, kohalolekuinfo ning nuti- ja võtmekapid. Süsteemi saab integreerida ka videovalve, numbrituvastuse, hooneautomaatika ja teiste lahendustega.

Praktikas tähendab see, et vastutav inimene ei pea pidevalt liikuma ühest programmist teise ega tegema samu muudatusi mitmes kohas. Kui töötaja õigused muutuvad, on neid võimalik hallata ühtses keskkonnas, vähendades ohtu, et mõni vana ligipääsuõigus jääb kogemata aktiivseks.

Mida vähem on käsitsi tehtavaid ja korduvaid toiminguid, seda lihtsam on süsteemi hallata ning seda väiksemaks muutub inimliku eksimuse võimalus. Turvasüsteemi väärtust ei määra seega üksnes seadmete hulk või tehnilised näitajad, vaid ka see, kui hästi kogu lahendus ettevõtte igapäevase tööga kokku sobib.

Üks kaart, kuid mitu võimalust

Töötaja saabub hommikul kontorisse, sõidab parklasse, avab läbipääsukaardiga hoone ukse ja registreerib tööaja. Hiljem kasutab ta sama kaarti ettevõtte sööklas või talle määratud nutikapi avamiseks. Kõigi nende toimingute taga võib olla üks ja sama kasutajaidentiteet.

Tavapäraselt mõeldakse läbipääsukaardist kui uksevõtmest, kuid tegelikult on kaardi taga inimese identiteet ning talle määratud õigused. FoxSeci süsteemis saab nende alusel juhtida, millistesse ruumidesse inimene pääseb ja millal. Sama identiteeti saab kasutada tööaja registreerimisel, parkimisel, nutikapi avamisel ja ettevõtte sööklas.

Nii ei pea iga uue funktsiooni kasutuselevõtmisel tingimata looma eraldi kasutajakontot, väljastama uut kaarti ega võtma kasutusele uut halduskeskkonda. Ettevõte saab juba olemasolevat taristut kasutada mitme ülesande täitmiseks.

Selle võimaluse väärtus tuleb eriti hästi esile suuremates organisatsioonides, kus inimesed liiguvad osakondade vahel, vahetavad ametikohti või täidavad ajutiselt teistsuguseid tööülesandeid. Näiteks võib töötaja saada uuel ametikohal ligipääsu ruumidele, kuhu ta varem ei pääsenud, kuid samal ajal tuleb eemaldada õigused, mida tal enam vaja ei ole.

Turvalisuse seisukohalt on mõlemad muudatused võrdselt olulised. Küsimus pole vaid selles, kas inimene pääseb vajalikust uksest sisse, vaid ka selles, et tal puuduks ligipääs kohtadesse, kuhu tema tööülesanded teda enam ei vii.

Külalise lahkudes ligipääs aegub

Töötajate kõrval liiguvad ettevõtte ruumides iga päev ka inimesed, kes seal alaliselt ei tööta. Need võivad olla koostööpartnerid, kliendid, hooldustehnikud või alltöövõtjad. Mõni vajab ligipääsu koosolekuruumi vaid tunniks, teine peab saama mitme päeva jooksul siseneda tehnilistesse ruumidesse.

Kuidas tagada, et igaüks pääseks ainult sinna, kuhu vaja, ja täpselt nii kauaks, kui tema külastus või töö kestab?

FoxSeci külastajahalduses saab külalise eelregistreerida ning kasutada sisenemiseks näiteks ajutist QR-koodi. Ligipääs seotakse kindla ajavahemiku ja vajalike õigustega. Nii saab hooldustehnikule või külalisele anda juurdepääsu konkreetsetele ruumidele ilma, et talle tuleks tingimata väljastada füüsiline läbipääsukaart.

Ajaliselt piiratud ligipääs aitab vältida olukorda, kus ühekordseks külastuseks antud õigused jäävad kehtima ka pärast töö või kohtumise lõppu. Samuti väheneb vajadus füüsiliste külaliskaartide väljastamise, tagastamise ja haldamise järele.

Põhimõte on lihtne: õige inimene peab pääsema õigesse kohta õigel ajal – ja mitte kauem.

Hädaolukorras loeb iga inimene

Turvasüsteemi ülesanne tundub igapäevaelus üsna selge: lubada õiged inimesed õigesse kohta, takistada lubamatut ligipääsu ning anda vajaduse korral häiret. Kuid hoonesse paigaldatud läbipääsusüsteem kogub iga päev ka andmeid, millest võib olla kasu hoopis teistsugustes olukordades.

Kujutame ette, et suures tootmishoones käivitub tulekahjuhäire ja inimesed peavad hoonest evakueeruma. Töötajad kogunevad määratud kohta, kuid vastutaval inimesel tekib küsimus: kas kõik on välja jõudnud või võib keegi veel hoones viibida?

Sellises olukorras võib läbipääsusüsteemi kogutud info osutuda väga väärtuslikuks.

FoxSec InPlace kasutab läbipääsusündmusi, et anda ülevaade hoones või territooriumil registreeritud inimeste kohalolekust. Süsteem lähtub selleks määratud sisenemis- ja väljumispunktidest ning nende kaudu registreeritud liikumisest.

Tavalisel tööpäeval aitab lahendus saada parema ülevaate sellest, kes on objektil kohal. Hädaolukorras saab vastutav inimene sama info põhjal kontrollida, kes võib veel hoones viibida. Seejuures tuleb arvestada, et andmed põhinevad registreeritud läbipääsusündmustel ega asenda inimeste tegeliku ohutuse kontrollimist.

Oluline on aga see, et sellise ülevaate saamiseks ei pea ettevõte looma täiesti uut andmeallikat, vaid kasutatakse infot, mida läbipääsusüsteem juba kogub.

See on samas ka hea näide sellest, kuidas turvalisusse tehtud investeeringust saab ettevõte täiendavat kasu. Andmed, mis on vajalikud ligipääsu kontrollimiseks, võivad toetada ka igapäevast töökorraldust ning aidata hädaolukorras kiiremini otsuseid teha.

Kas turvasüsteem vajab oma serverit?

Kui veel mõni aeg tagasi tähendas turvasüsteem paljude jaoks eelkõige juhtseadmeid, kaardilugejaid ja tehnilises ruumis asuvat serverit, siis tänapäeval saab suurt osa süsteemi haldamisest teha veebipõhiselt.

FoxSec WEB töötab veebibrauseri kaudu ning võimaldab süsteemile ligi pääseda vastavalt kasutajale määratud õigustele. Näiteks saab administraator hallata talle määratud kasutajaid ja objekte, samal ajal kui teise rolliga töötaja näeb ainult oma tööks vajalikku infot ja funktsioone.

Ettevõttel on võimalik valida ka see, kus süsteemi serverikeskkond asub.

FoxSec Cloud võimaldab kasutada FoxSec WEBi pilvepõhise teenusena. Sellisel juhul ei pea ettevõte FoxSec WEBi serverikeskkonda enda juures üles ehitama ega haldama. See vähendab ettevõtte enda hallatava IT-taristu vajadust ning sellega seotud haldusülesandeid.

Kõigile organisatsioonidele ei pruugi pilvelahendus siiski sobida. Mõnes ettevõttes või asutuses võivad IT- ja turvanõuded eeldada, et süsteem töötab organisatsiooni enda serverikeskkonnas. FoxSec WEB võimaldab ka sellist lahendust.

Nii saab ettevõte valida oma vajaduste ja nõuetega sobiva kasutusviisi. Eriti oluline võib see olla organisatsioonides, kus turvasüsteem peab vastama rangetele sisemistele IT-reeglitele või kus soovitakse serverikeskkonda ise hallata.

Lahendus olgu selline, mida saab hooldada, muuta ja vajadusel laiendada

Turvasüsteemi saab projektis väga täpselt paika panna. Määrata, millised uksed peavad avanema, kus asuvad kaardilugejad, millised süsteemid omavahel suhtlevad ning kuidas kasutajate õigusi hallatakse. Tegelik proov algab aga siis, kui lahendus tuleb konkreetses hoones tööle panna.

Olemasolevad uksed, lukud, kaablid, kaardilugejad ja teised süsteemid ei pruugi alati sobituda uue lahendusega nii lihtsalt, nagu esialgu tundub. Arvestada tuleb ka sellega, kuidas inimesed hoones tegelikult liiguvad ja milliseid toiminguid nad iga päev teevad.

Just selle tööga puutub kokku FoxSeci paigaldus- ja hooldusjuht Roger Suuressaar, kelle ülesanne on tagada, et projektis kavandatud lahendus hakkaks päriselt toimima ning läbipääs, valve ja muud süsteemi osad töötaksid koos.

Paigaldamisel tuleb arvestada nii olemasoleva taristu kui ka ettevõtte töökorraldusega. Samuti peab lahendus olema selline, mida saab hiljem hooldada, vajaduse korral muuta ja laiendada. Turvasüsteem ei ole ju ühekordne ost, mille kasutustingimused jäävad järgmiseks kümneks aastaks muutumatuks.

FoxSeci tugevuseks on suutlikkus arendada kogu süsteemi, tootmist, paigaldamist ja hooldamist. Kliendi jaoks tähendab see, et tehniliste küsimuste korral on olemas inimesed, kes tunnevad nii toodet ennast kui ka selle praktilist kasutamist objektidel.

FoxSeci jaoks ei lõpe vastutus süsteemi paigaldamise ja üleandmisega. Ettevõte vastutab oma toodete kvaliteedi eest ning neile kehtib garantii vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele ja kohaldatavatele garantiitingimustele.

Kuna turvasüsteem on pikaajaline investeering, on vähemalt sama oluline ka selle kasutuselevõtule järgnev tehniline tugi. FoxSeci eesmärk on leida tekkivatele probleemidele lahendused ning tagada süsteemi usaldusväärne toimimine ka aastate pärast. Kui ettevõtte vajadused muutuvad või objektil tekib tehniline küsimus, peab olema võimalik pöörduda inimeste poole, kes oskavad lahendust kohandada ja vajaduse korral aidata.

Praktilisel kogemusel on veel üks oluline roll. Kui Roger ja teised tehnikud puutuvad objektidel korduvalt kokku mõne vajaduse või tehnilise probleemiga, saab see teadmine liikuda tagasi tootearendusse. Nii aitab paigaldus- ja hooldusmeeskonna igapäevane töö kujundada ka seda, milliseid võimalusi süsteemile tulevikus lisatakse ning kuidas olemasolevaid lahendusi täiustatakse.

Uus kontor, kuid reeglid jäävad samaks

Mõne ukse ja väikese töötajaskonnaga ettevõttes ei pruugi turvasüsteemi haldamine kuigi palju aega võtta. Keerukus kasvab aga koos organisatsiooniga ehk kui lisanduvad uued töötajad ja osakonnad, külalised, alltöövõtjad ning parkimiskohad.

Ettevõte võib kolida suurematesse ruumidesse, avada uue tootmisüksuse või laieneda teise riiki. Iga uus asukoht tähendab täiendavaid uksi, kasutajaid ja õigusi, mida tuleb hallata.

Näiteks võib ettevõtte peakontor asuda Tallinnas, tootmisüksus Tartus ning järgmised objektid juba välismaal. Kui igas asukohas kasutatakse eraldi halduskeskkonda, muutub tervikpildi hoidmine järjest keerulisemaks.

FoxSeci lahenduse puhul saab vajalikud süsteemid koondada ühte halduskeskkonda. Administraatoritele saab määrata õigused vastavalt sellele, milliseid objekte või kasutajaid nad haldavad. Nii ei pea vastutav inimene iga uue asukoha jaoks tingimata õppima kasutama uut tarkvara või liikuma pidevalt erinevate programmide vahel.

Mitme objekti või rahvusvahelise ettevõtte jaoks tähendab see ühtset haldusloogikat ja paremat ülevaadet sõltumata sellest, kus hooned füüsiliselt asuvad. Uue objekti lisandumine ei pea tähendama eraldiseisva tarkvarakeskkonna loomist.

Sama põhimõte toimib ka ühe suure ärihoone sees, kus tegutseb mitu ettevõtet või osakonda. Näiteks saab igale üürnikule anda õiguse hallata oma töötajaid ja ruume, samal ajal kui hoone üldhalduril säilib laiem ülevaade kogu objektist.

Nii saab süsteem kasvada koos organisatsiooniga. Uute töötajate, hoonete või tegevuskohtade lisandumisel on võimalik säilitada senine haldusloogika ning kohandada õigusi ja funktsioone vastavalt muutunud vajadustele.

Eestis loodud süsteem, mis on kasutusel üle maailma

Eestit tuntakse maailmas eelkõige tarkvara ja digiteenuste järgi. Vähem räägitakse ettevõtetest, kus tarkvara kõrval arendatakse ja toodetakse ka füüsilist tehnoloogiat, mis peab hoonetes töökindlalt toimima ööpäev läbi ning aastaid järjest.

FoxSec kuulub aga just nende ettevõtete hulka. Nii riistvara kui ka tarkvara arendamine ja tootmine on seotud Eestis tegutseva meeskonnaga. Hardmeier OÜ alustas integreeritud valve- ja läbipääsusüsteemidega 1994. aastal ning 2006. aastal loodud FoxSeci kaubamärgi all on ettevõtte andmetel maailmas paigaldatud üle 20 000 süsteemi.

FoxSeci valikus on lahendusi nii väiksematele objektidele, suurtele kommertshoonetele kui ka kõrgema turvavajadusega rajatistele. Valikus on ka EN 50131 Grade 3 sertifitseeritud seadmeid, mis vastavad selle turvataseme nõuetele.

Tehnilised näitajad, sertifikaadid ja pikk arenduskogemus on turvalahenduse valimisel olulised. Kuid ettevõtte jaoks selgub süsteemi tegelik väärtus ikkagi igapäevases kasutuses: kui lihtsalt saab hallata töötajate ja külaliste õigusi, kuidas toimivad omavahel valve ja läbipääs, kas parkimine ning muud funktsioonid on seotud ühtse tervikuga ja kui sujuvalt saab süsteemi ettevõtte kasvades laiendada.

Sama oluline on teadmine, et lahenduse taga on inimesed, kes tunnevad selle tehnoloogiat arendusest paigaldamise ja hoolduseni ning saavad aidata ka siis, kui ettevõtte vajadused aastate jooksul muutuvad.