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Õigusnõustaja: riigihangetel nõutakse ehitusinseneri 7. taseme kutset, kuid selle töö kogemusest ei pruugi piisata kutse taastõendamiseks

Riigihankel nõutav ehitusinseneri 7. taseme kutse ei tähenda automaatselt, et sama projekti juhtimise kogemusest piisab kutse taastõendamiseks. Kutse hindamise põhimõtted peaksid olema selged ja läbipaistvad, et insenerid ja ehitusettevõtjad saaksid oma tegevust paremini planeerida, kirjutab Fondia ehitusvaldkonna ekspert ja vanemnõustaja Kätlin Hinnov.
“Kõrgeimat kutsetaset ei tohiks nõuda automaatselt, hindamata projekti tegelikku keerukust. Põhjendamatult kõrge kutsetaseme nõue võib kitsendada pakkujate ringi,” kirjutab Fondia õigusbüroo ehitusvaldkonna ekspert ja vanemnõustaja Kätlin Hinnov.
  • “Kõrgeimat kutsetaset ei tohiks nõuda automaatselt, hindamata projekti tegelikku keerukust. Põhjendamatult kõrge kutsetaseme nõue võib kitsendada pakkujate ringi,” kirjutab Fondia õigusbüroo ehitusvaldkonna ekspert ja vanemnõustaja Kätlin Hinnov.
  • Foto: Fondia
Riigihangetes nõutakse vastutavalt projektijuhilt või muult võtmeisikult sageli diplomeeritud ehitusinseneri 7. taseme kutset. Kutse olemasolust võib sõltuda ettevõtja võimalus hankel osaleda. Samal ajal ei pruugi kutsekomisjon lugeda sama projekti juhtimise kogemust 7. taseme kutse saamiseks või taastõendamiseks piisavaks töökogemuseks.
Selline olukord ei tähenda iseenesest, et üks hinnangutest on ekslik. Hankija hindab, millise pädevusega spetsialisti on vaja konkreetse projekti juhtimiseks. Kutsekomisjon hindab aga seda, kas inseneri teadmised, oskused ja töökogemus vastavad 7. taseme kutse nõuetele. Seetõttu ei pruugi hankija jaoks piisavaks peetav kogemus automaatselt sobida kutse saamise või taastõendamise tingimuste täitmiseks. Ometi peaks inseneril ja ettevõtjal olema võimalik mõista, miks eeldab projekt hankija hinnangul 7. taseme pädevust, kuid selle juhtimine ei tõenda kutsekomisjoni hinnangul sama taseme töökogemust.
Küsimus muutub eriti teravaks kutse taastõendamisel. Spetsialist võib juhtida kutse kehtivuse ajal projekte, mille puhul hankijad on pidanud 7. taseme kutset põhjendatult vajalikuks, kuid saada taastõendamisel teada, et need projektid ei vasta tasemekohase töökogemuse nõuetele. Kui pole selge, mille alusel kogemust hinnatakse ja miks mõni projekt arvesse ei lähe, on spetsialistil raske oma karjääri planeerida ning ettevõtjal hinnata, kas ta saab tulevastel riigihangetel osaleda.

7. taseme pädevust ei näita üksnes projekti suurus

Diplomeeritud ehitusinseneri 7. taseme kutsestandard kirjeldab, milliseid teadmisi, oskusi ja pädevusi selle taseme töö eeldab. Pädevus väljendub muu hulgas võimes tegutseda keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutada enda ja töörühmade tulemuste eest, juhtida teiste tööd ning korraldada ressursside kasutamist. Kutse taotleja kompetentsust tuleb hinnata kompleksselt ja tervikuna, lähtudes nii tema tegelikest ülesannetest kui ka vastutuse ulatusest.
Kutse andmise korra järgi peab inseneri töökogemus hõlmama töid, mille keerukus ületab madalama kutsetaseme nõudeid. Kutse taastõendamisel peab nõutav osa töökogemusest olema saadud 7. tasemele vastava keerukusega tööde tegemisel. Hindamisel tuleb seetõttu välja tuua, milles väljendus konkreetse töö keerukus, milliseid otsuseid insener iseseisvalt tegi, millist vastutust ta kandis, kui ulatuslikult juhtis ta teiste spetsialistide tööd ning milliseid tehnilisi ja korralduslikke probleeme lahendas.
Selle kõrval kasutatakse kutse andmise korras objekti mahu, kasutusotstarbe, kasutajate arvu ja muude tunnustega seotud arvulisi näitajaid. Need võivad anda objekti iseloomu ja eeldatava keerukuse kohta olulist teavet, kuid ei kirjelda tingimata inseneri töö tegelikku sisu. Ka väiksema mahuga projekt võib nõuda keeruliste tehniliste küsimuste lahendamist, eri osapoolte töö ulatuslikku koordineerimist ja suure vastutusega otsuste tegemist. Samuti ei pruugi suure projekti puhul konkreetse inseneri ülesanded iseenesest ulatuda 7. taseme pädevuseni.
Oluline on, kuidas arvulised nõuded ja tööde tegelik keerukus omavahel seotud on. Kui arvuliste nõuete mittetäitmine tähendab praktikas seda, et projekti ei arvestata 7. taseme töökogemusena, tuleks sellised miinimumnõuded kutse andmise tingimustes selgelt välja tuua. Kui arvulised näitajad on vaid üks osa kogemuse hindamisest, peab olema arusaadav, kuidas hinnatakse nende kõrval projekti tegelikku keerukust ning inseneri ülesandeid ja vastutust.

Kui kogemus ei vasta nõuetele, peab põhjus olema selge

Inseneri pädevust ei saa hinnata ainult formaalse kontrollnimekirja alusel. Kutsekomisjon peab saama hinnata töökogemuse tegelikku sisu ja arvestada erinevaid asjaolusid koos. Samas peab otsusest selgelt aru saama, millistest põhimõtetest komisjon lähtus ja miks jõudis ta just sellise järelduseni.
Kui kutse andmisest või taastõendamisest keeldutakse, peaks põhjendusest selguma, millised kutsetaseme nõuded jäid täitmata, milliste tõendite alusel projekti ja taotleja rolli hinnati ning millised asjaolud olid otsustavad. Ühtlasi peaks olema eristatav, kas puudus seisnes töökogemuse sisus või selles, et taotleja ei olnud oma ülesandeid, vastutust ja isiklikku panust piisavalt tõendanud.
Üldine järeldus, et projekt ei olnud piisavalt keerukas või töökogemus ei vastanud nõuetele, ei võimalda taotlejal hinnata, millise 7. taseme pädevuse tunnuse tõendamine ebaõnnestus. Samuti ei anna see vajalikku infot selle kohta, millist kogemust tuleks edaspidi omandada või milliseid asjaolusid järgmises taotluses põhjalikumalt dokumenteerida. Põhjendus peab olema piisavalt selge ka selleks, et võrrelda sarnaseid juhtumeid ja hinnata, kas kutsekomisjon lähtub kõigi taotlejate puhul samadest põhimõtetest.
Hankepraktika ei määra kutsekomisjoni otsuse tulemust, kuid näitab, millist pädevust ehitussektoris konkreetse kutsetasemega seostatakse. Kui eri hankijad peavad teatavat liiki projektide juhtimisel 7. taseme kutset vajalikuks, kuid samalaadsetel projektidel omandatud kogemust ei käsitata kutse andmisel või taastõendamisel tasemekohasena, vajab hinnangute lahknemine sisulist selgitust. Ilma selleta tekib põhjendatud küsimus, kas kutsesüsteemis kasutatav arusaam 7. taseme pädevusest haakub ehitussektori tegelike vajaduste ja praktikaga.

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Ebaselge praktika mõjutab ka konkurentsi

7. taseme kutse ei ole üksnes spetsialisti kutsealane tunnustus. Kui seda kasutatakse riigihankes kvalifitseerimistingimuse või lepingu täitmise eest vastutavale isikule seatud nõudena, mõjutab kutse olemasolu otseselt ettevõtja hankel osalemise võimalust. Seetõttu ulatub kutse andmise ja taastõendamise praktika mõju üksikust taotlejast kaugemale ning puudutab ka ettevõtjate turulepääsu ja konkurentsi toimimist.
Riigihanke tingimused peavad olema asjakohased ja põhjendatud. Kui hankija nõuab 7. taseme kutset, peab selleks olema konkreetne põhjus, mis tuleneb lepingu täitmiseks vajalikust pädevusest. Kõrgeimat kutsetaset ei tohiks nõuda automaatselt, hindamata projekti tegelikku keerukust. Põhjendamatult kõrge kutsetaseme nõue võib kitsendada pakkujate ringi. Kui hankijate ootuste ja kutse andmise praktika vahel esineb laiem ebakõla, ei pruugi probleemi lahendamiseks piisata üksikute hanketingimuste vaidlustamisest.
Lahendus ei eelda kutsetaseme nõuete alandamist ega hankija ja kutsekomisjoni hinnangute mehaanilist ühtlustamist. Vajalik on selgem arusaam sellest, milliste sisuliste tunnuste alusel eristatakse 7. taseme töökogemust madalama taseme kogemusest, milline tähendus on objekti arvulistel näitajatel ning kuidas põhjendatakse juhtumeid, kus hankepraktikas 7. taseme pädevust eeldanud töö ei osutu kutse andmisel või taastõendamisel tasemekohaseks. Läbipaistev, võrreldav ja kontrollitav hindamispraktika võimaldaks inseneridel oma kutsealast arengut ning ettevõtjatel oma hankevõimalusi realistlikumalt kavandada, ilma et see vähendaks kutsele esitatavaid sisulisi nõudeid.
Võta ehitusõiguste küsimustes ühendust Fondia ehitusvaldkonna eksperdi Kätlin Hinnoviga:
Tiimijuht, vanem õigusnõustaja
+372 566 32220
[email protected]
www.fondia.com
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