Tagasi ST Jõulupidu võib olla pöörane, kuid selle korraldamine mitte Samal ajal kui teised õhtusööki naudivad, jälgib peokorraldajast kolleeg, et joogid otsa ei saaks, õhtujuht õigel ajal kohal oleks ning kõik plaanipäraselt kulgeks. Tema jaoks algab pühadeaeg alles siis, kui pidu töökaaslastega peetud on. Ent miks see peaks nii olema?

Tallinna südalinnas asuvas Roseni Tornis võib peokorraldaja saabuda peole samal ajal teiste külalistega. Lauad on kaetud, ruumid kaunistatud, baarmenid valmis külalisi teenindama ning köögis on viimast lihvi saamas peakoka hõrgutised. Kõige parem kogu kirjelduse juures on aga see, et ka neil ettevõtetel, kelle jõulupidu on veel korraldamata, pole hilja sellist õhtut planeerida.

Mere puiesteel asub 1876. aastal piiritusevabrikuks ehitatud väärikas paekivihoone, millest on ilmselt mööda kõndinud enamik tallinlasi. Vähem teatakse aga seda, et hoone tornis peidab end kahele korrusele jaotunud privaatne peopaik, mille akendest avaneb vaade linnale. Just seal asuvas Roseni Tornis jagub veel detsembrisse kuupäevi, mil külalisi vastu võtta.

Peo korraldamise siin teeb lihtsaks asjaolu, et ühest kohast saab tellida nii ruumid, toidu, baariteenuse, teenindajad kui ka dekoratsioonid. Soovi korral aidatakse leida ka sobiv õhtujuht, muusikud, fotograaf või florist ning mõelda läbi õhtu meelelahutuslik pool. Nii ei pea ettevõttes keegi hakkama muude töökohustuste kõrvalt professionaalseks peokorraldajaks ega pidama korraga kirjavahetust kümne erineva teenusepakkujaga.

Jõulupidu Gatsby stiilis või hoopis rännak 1990. aastatesse?

Roseni Torni eripära on see, et üht peoruumi rentides saab enda käsutusse tegelikult kaks. Kahele korrusele jaotunud 150 ruutmeetrit võimaldavad korraldada nii piduliku galaõhtu kui ka märksa vabama koosviibimise. Viienda korruse saalis mahub banketilaudade taha istuma kuni 60 külalist, püstijalapeo puhul saab võõrustada aga kuni 100 inimest. Kuuendal korrusel asub privaatne sohvabaar, kus on mugav vestelda või suurema seltskonna melust hetkeks eemalduda.

Aastate jooksul on Roseni meeskond aidanud ellu viia ka klientide märksa lennukamaid ideid. Näiteks on seal korraldatud nii Itaalia ja Ladina-Ameerika stiilis pidusid, nostalgilisi rännakuid 1990. aastatesse kui ka Suure Gatsby ajastust inspireeritud glamuurseid õhtuid. Peetud on ka sündmusi, kuhu külalised on saabunud multikategelasteks kehastununa. Roseni meeskonnaga tasub kindlasti oma ideed julgelt läbi arutada, sest miks ei võiks enda kolleege ja iseennastki millegi täiesti ootamatu ja teistsugusega üllatada.

Roseni Tornis saab ühendada ka töise aastalõpu kokkuvõtte ja piduliku õhtu. Kui ettevõte soovib enne jõulupidu tunnustada parimaid töötajaid, teha kokkuvõtte möödunud aastast või tutvustada järgmise aasta plaane, on kohapeal olemas selleks kogu vajalik esitlustehnika. Ruumirent sisaldab muu hulgas mööblit, projektorit, ekraani, pabertahvlit, internetiühendust ning mööbli paigutamist vastavalt sündmuse iseloomule.

Kel soov aktiivsema meelelahutuse järele, ei pea samuti majast lahkuma, sest samas hoones asuvas Kuulsaalis võib enne pidulikku õhtusööki maha pidada bowlinguturniiri, mängida piljardit või osaleda kokteilikoolitusel.

Peakoka lemmikroog jõuab kindlasti ka tema enda jõululauale

Fred Ehandi sõnul leiab tänavusest jõulumenüüst nii klassikalisi lemmikuid, nagu kartulisalat ja hapukapsas, kui ka pisut erilisemaid roogi, näiteks seapõski piprakastmes ja hirve sisefileed. Kui kodusel jõululaual on üldjuhul kindlad traditsioonilised road, siis ettevõtte pidu annab hea võimaluse avastada maitseid, millega igapäevaselt kokku ei puututa. Roseni Cateringi peakokasõnul leiab tänavusest jõulumenüüst nii klassikalisi lemmikuid, nagu kartulisalat ja hapukapsas, kui ka pisut erilisemaid roogi, näiteks seapõski piprakastmes ja hirve sisefileed.

“Jõulumenüü koostamisel on peamiseks inspiratsiooniks ikkagi meie kliendid. Proovime alati pakkuda neile seda, mida nad ootavad,” räägib Ehand.

Kui mõne seltskonna jaoks pole jõulupidu mõeldav ilma kartulisalati või seapraeta, siis teised on valmis laskma end peakokal üllatada. Ehandi sõnul usaldavad paljud kliendid nende kööki pimesi ning on valmis menüüvaliku julgelt peakoka hooleks jätma.

Fred kergitab loori tänavuselt jõulumenüült ning ütleb, et sealt leiab näiteks lehtkapsa-mandariinisalati, pardivahu kumkvaadimoosiga, õrnsoolasiiga ja kalamarja. Magusasõpradele pakutakse šokolaadi-ganache'i kooki soolakaramelli ja krõbedate pähklitega.

Üks roog, mida Ehand aga kindlasti soovitab proovida, on seapõsed piprakastmes. Tema hinnangul pole paljud eestimaalased seapõski ilmselt kunagi söönud, ehkki tegemist on hõrgu suutäiega, mis sobib hästi neile, kes hindavad pehmet ja suussulavat liha, kuid ei soovi rasvast seapraadi.

“Minu vaieldamatu lemmik on sel aastal just needsamad seapõsed piprakastmes. Kui sa paned kaks head asja kokku, siis see peab hea olema. Kindlasti leiab see toit koha ka minu jõululaual sel aastal,” ütleb peakokk.

Roseni Tornis saab valida nii piduliku mitmekäigulise õhtusöögi, rikkaliku Rootsi laua kui ka suupistetega vastuvõtu vahel. Olemasolevaid menüüsid saab kohandada, kuid võimalik on koostada ka täiesti personaalne menüü, arvestades nii peo temaatikat kui ka külaliste toitumisalaseid erisoove. Nii ei pea peokorraldaja eraldi pead murdma ka nende kolleegide pärast, kes eelistavad veganitoitu või gluteenivabu roogi.

Mis on aga peakokk Fredi meelest ühe õnnestunud jõululaua saladus?

“Jõululaua söök peaks olema tehtud suure armastusega,” ütleb ta ja lisab, et tegelikult ongi üks õnnestunud jõululaua saladusi hoopis hea seltskond, kellega koos toitu nautida.

Vaata galeriid:

Vähem korraldamist, rohkem aega teineteisele

Jõuluõhtuks saab kokku panna ka eraldi joogimenüü, kuhu kuuluvad näiteks glögikokteilid, talviste vürtsidega joogid ja põnevad alkoholivabad kokteilid. Professionaalsed baarmenid hoolitsevad kõige vajaliku eest alates jookidest, klaasidest ja jääst kuni kokteilide valmistamise ning serveerimiseni.

Ka peo eelarve planeerimiseks on olemas mugav abivahend – Roseni kodulehel olev hinnakalkulaator aitab saada esmase ettekujutuse sündmuse maksumusest.

Aastalõpu kiirel ajal ei peaks firma jõulupeo korraldamisest saama üks mahukas ja peavalu tekitav projekt, mis töötunde röövib, vaid mõnus aastat kokkuvõttev koosviibimine.