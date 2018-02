Soome võtab kasutusele e-juhiloa

Soome võtab maailmas esimese riigina sel suvel kasutusele mobiilse juhiloa ehk digitaalse autojuhiloa, kirjutas Yle.

Transporditurvalisuse agentuur Trafi teatas, et kasutajatele tasuta rakendus tuleb käibele suve lõpus. Trafi loodab, et digiluba saab soomlaste seas populaarseks - sellele saab talletada mitmesugust infot, näiteks annab see kasutajale märku loa aegumisest ning pakub teavet auto registrinumbri kohta, loetles Yle. Digijuhiluba kasutati testimise ajal edukalt ka näiteks isiku tuvastamiseks postipakkide väljavõtmisel.

E-juhiluba ei asenda politsei sõnul veel tavalist juhiluba, sest sellele annab ametliku staatuse alles vastav seadusemuudatus. Samuti ei kogu ega säilita see dokument kasutaja asukoha andmeid, mis tähendab, et seda ei saa kasutada jälitustegevuseks.