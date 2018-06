Kaubanduses palgarallit ei tule

Maksumuudatuste raha pole poodi jõudnud

Ettevõtete eelmise aasta majandusnäitajaid kokku võttes ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina, et aasta alguses jõustunud maksumuudatustega kiirenenud netopalga kasv ei ole eratarbimisele (veel?) olulist mõju avaldanud. "Eratarbimine kasvas 2,8%, mis oli suurusjärgus sama mis möödunud aasta teisel poolel. Samas pidurdab eratarbimise kasvu alkohoolsete jookide ja tubakatoodete tarbimise üha suurem langus. Selle kaubagrupi tarbimise langus vähendab majanduskasvu esialgsete arvestuste järgi lausa 0,4 protsendipunkti. Alkohoolsete jookide ja tubakatoodete tarbimine on langenud juba viis aastat järjest ning viimastes kvartalites on see süvenenud," selgitas Mertsina.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben märkis, et kui kõige selgemalt on optimism taandunud ehituses, on konjunktuur nõrgenenud ka tööstuses ja kaubanduses. Kui teeninduses süvenes jätkuvalt tööjõu puuduse probleem, siis ehituses ja tööstuses tema sõnul olukord enam ei halvenenud.

"Elanike säästlik tarbimiskäitumine jätkus vaatamata aktiivsele sõiduautode ostmisele, nii et eratarbimise osakaal majanduses langes ajalooliselt madalale tasemele. Sellega käis kaasas elanike finantspuhvrite hoiuste kiire kasv (10 protsenti)," nentis Aben.