Võidujooks koroonavaktsiinile algas juba enne selle valmimist - kas kõigile jätkub?

Võidujooks koroonavaktsiinile algas juba enne selle valmimist. Foto: Andras Kralla

Maailma rikkaimad riigid on asunud broneerima endale koroonavaktsiine juba täna ehk varem, kui need turuletulemiseks valmis, see on tekitanud küsimusi, kas ravimit jagub ka vaesematele riikidele.

Rikkamad riigid on teinud tänaseks broneeringu vähemalt 1,3-le miljardile koroonavaktisiini doosile, kirjutab Bloomberg. See tähendab, et eelisjärjekorras võivad vaktsiini saada suurriigid nagu USA või Suurbritannia, kes täna aktiivselt selle nimel rahvusvaheliselt tööd teevad.