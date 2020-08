Riigikontrolör: Porto Franco laenu kaks olulist küsimust

Riigikontrolör Janar Holm Foto: Andras Kralla

Riigikontrolör Janar Holm ütles, et Porto Franco laenu puhul on kaks olulist küsimust.

Holm märkis, et esiteks on küsimus selles, millised on kriteeriumid, mille puhul saab projekti pidada riiklikult oluliseks ning teiseks on küsimus võrdsest kohtlemisest ja õigustatud ootusest teiste samalaadsete juhtumite puhul.